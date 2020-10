Arcioni visitó Fontana 50

Este martes el gobernador Mariano Arcioni volvió a aparecer por Casa de Gobierno en Rawson, y según trascendió si bien se sabía de su arribo a la capital provincial, los ministros no habrían estado preparados para la convocatoria que se hizo avanzada la mañana, de la que participaron Antonena, Grazzini, Puratich, Massoni, Perata, y García, además del asesor de Gobierno, Ariel Molina. Si bien en horas del mediodía negaban que la reunión se estuviera realizando -quizá por temor a que le planten una nueva movilización en la puerta-, horas después el ministro de Gobierno, comunicó que analizaron la situación sanitaria, y los protocolos para un eventual regreso a las aulas y la reactivación del turismo. Todo parece indicar que el gobernador Arcioni tenía que ponerse al tanto de varios temas, dado que lleva varios días ausente e incluso cuando está en Rawson no impresiona muy preocupado por lo urgente. De hecho el viajecito a Buenos Aires, so pretexto de acompañar a Fernández le habría sentado bien, porque se lo vio relajado y jocoso por los pasillos de Casa de Gobierno.