Anunciaron una nueva línea de créditos para pymes turísticas

Los ministerios de Desarrollo Productivo y de Turismo y Deportes presentaron, junto al Banco Nación, una línea de financiamiento para PyMEs del sector turismo por un monto total de 3.000 millones de pesos, que tendrá un plazo de hasta 24 meses, tasa subsidiada y un año de gracia sobre el capital.

Los créditos serán además respaldados por garantías del FOGAR en un 100%, y contarán, a partir del respaldo del FONDEP, con tasa subsidiada de 0% desde la cuota 1 a la 12, y del 18% desde la cuota 13 a la 24.

Detalle del paquete

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, recalcó: “Somos conscientes de la dificultad que afrontan las actividades de la cadena del sector del turismo de la Argentina. Queremos decirles con este paquete de ayuda que no están solos, que hay un gobierno que los escucha, entiende y los va a seguir acompañando hasta que la actividad se pueda normalizar y sea una de las que impulse la reactivación económica”.

El ministro Kulfas detalló el paquete de medidas que se pusieron en marcha para el sector, por más de 27 mil millones de pesos: “con el ATP se acompañó a unas 20 mil empresas del sector, incluyendo 728 de transporte, 4200 del rubro de alojamientos, 13 mil de gastronomía y 2.000 de agencias de viaje y afines. Además, se pagó el salario complementario a 202.000 trabajadores, que llegó a cerca de $17.000 millones desembolsados. También se han volcado cerca de 2.500 millones de pesos de financiamiento a 19.000 beneficiarios del sector con créditos a tasa cero, y también cerca de 5.000 empresas PyMEs han recibido créditos a una tasa del 24% por casi 8.000 millones”.

En tanto, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, expresó: “Frente a una crisis inédita a nivel mundial, hemos llevado adelante una batería de medidas con una inversión de más de $60 mil millones para sostener al turismo, convencidos de que será un sector estratégico para la reconstrucción económica del país”.

“En ese sentido, y gracias al trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Banco Nación, avanzamos con esta línea de créditos que será muy importante para las PyMEs del sector turístico, una fuente generadora de empleo genuino a nivel federal que vamos a seguir protegiendo”, agregó.

Las empresas solicitantes deberán contar con certificado MiPyME. En el caso de sociedades y autónomos, podrán pedir hasta 2.5 meses de facturación con un tope de 10 millones de pesos. En cuanto a los monotributistas, los contribuyentes de las categorías A, B y C, tendrán la posibilidad de acceder a un único desembolso de 50.000 pesos por beneficiario/a. Los contribuyentes de las categorías que van de la D a la K podrán solicitar un único desembolso de 200.000 pesos.



No sólo por la pandemia

A su turno, el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker afirmó que la línea de crédito forma parte de “la reconstrucción pero que se refiere no solo a la pandemia sino a haber tenido que reparar el barco en el medio del mar y con un temporal enorme. Así el Banco refuerza el compromiso con el sector productivo tras cuatro años de retroceso y enfocamos la política hacia las pymes y en este caso para las pymes del turismo y otras actividades asociadas”.

“Este primer cupo de 3.000 millones que va a asistir a 10.0000 empresas, eso permite sintonizarnos con la recuperación de las empresas y quiero agradecer especialmente al Ministerio de Desarrollo Productivo por los aportes del Fogar y del Fondep porque sin esos aportes no sería posible ofrecer este financiamiento”, culminó Hecker.

Participaron además el secretario de la Pequeña y Mediana y de los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo, Guillermo Merediz, además de la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez, y la subsecretaria de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Turismo y Deportes, Eugenia Benedetti.

Asistieron también en forma virtual representantes de la Cámara Argentina de Turismo; la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo; la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica; la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, y de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, entre otras entidades.