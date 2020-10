Alistándose para el día del regreso de la Primera división

El fútbol argentino de manera oficial, regresará a su práctica el próximo viernes 30 con la disputa de la Copa de la Liga Profesional, así como será denominada la Primera División.

La competencia, conoció su fixture días atrás, a jugarse bajo estrictos protocolos sanitarios en sus seis zonas de juego.

Protocolos y medidas

La Copa de la Liga Profesional comenzará a disputarse desde el próximo vienes 30 de octubre, con un fixture que se conoció días atrás tras el sorteo realizado en el predio de la AFA “Julio Humberto Grondona” con presentación de sus autoridades organizadoras.

En cuanto al protocolo sanitario que deberán seguir los clubes participantes es exhaustivo y estricto, que según indica el sitio web Doble Amarilla es se dividen en tres aspectos: las condiciones generales; las condiciones generales para el inicio de los partidos; y la zonificación del estadio.

“El primero refiere a los cuidados básicos que se fueron desarrollando a nivel social y que se aplicaron a los deportes. Entre ellos aparecen el no escupir ni sonarse la nariz en el área de competición, someterse al control de temperatura corporal antes del partido, no besar el balón y no intercambiar camisetas, entre otros”, explica el artículo.

Agregándose que “en la segunda parte está el desarrollo operativo de la competencia y los mecanismos de viaje y coordinación para toda la delegación. En el inciso a) indica que quienes participen de los partidos ´deben realizarse el test directo para detección de COVID-19 con resultado negativo, con un máximo de 36 horas de antelación al partido´”.

Cada club deberá garantizarse su suministro de desinfectantes e insumos necesarios para los futbolistas. En cuanto a los árbitros, indican que «el Departamento de Árbitros de la AFA será responsable de garantizar que se apliquen y respeten las normas de higiene».

Otro punto a resaltar de este apartado son el uso de los vestuarios, donde manifiestan: «Minimizar al máximo posible el uso de los vestuarios antes y después del partido. En el caso de la utilización de los mismos se recomienda la utilización de tapaboca, distanciamiento social, ventilación e higiene de los mismos».

“Por último, apuntan a la zonificación del estadio, donde el club local se encargará de garantizar que todas las medidas operativas e higiénicas entren en vigor en el estadio. Esto aplica tanto a la zona de competición, como a las tribunas y el exterior del estadio”, finalizó.