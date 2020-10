Alerta por el crecimiento de las noticias falsas sobre el COVID

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, lanzó esta semana la campaña #HazUnaPausa, que busca impulsar la lucha contra la desinformación sobre la pandemia del coronavirus. En esta campaña, Guterres llamó a cada persona a detenerse a pensar un momento antes de compartir cualquier información en línea para así evitar la diseminación de mensajes equivocados que pueden llegar a hacerse virales y tener efectos negativos en la salud y la vida de la población.

Guterres subrayó en un mensaje en sus redes sociales que en el contexto de la pandemia de COVID-19, “la información errada puede ser mortal”, instando a cambiar el comportamiento generalizado de propagar contenidos sin ton ni son.

La nueva campaña forma parte de la iniciativa Verified (Verificado), que desde mayo pasado disemina mensajes de salud accesibles y respaldados por la ciencia, además de compartir muestras de solidaridad mundial durante la pandemia.

Cambio de comportamiento

#HazUnaPausa es la primera campaña que intenta cambiar el comportamiento por medio de la movilización de expertos, investigadores, gobiernos y figuras con influencia, integrantes de la sociedad civil, empresas, reguladores y medios de comunicación con un solo propósito: aumentar los conocimientos de los usuarios de las redes sociales para identificar la información errónea y no compartirla.

La base de la campaña son estudios que indican que hacer una pausa breve disminuye la propensión a compartir material alarmante o emotivo lo que, a su vez, reduce la propagación de desinformación.

El objetivo de #HazUnaPausa es llegar mil millones de personas en el mundo para fines de diciembre. Con el lanzamiento, figuras reconocidas e influencers prometerán hacer una pausa y exhortarán a sus seguidores a hacer los mismo.

La responsable del Departamento de Comunicación Global de la ONU consideró que el COVID-19 no es nada más una crisis de salud, sino también una emergencia en el mundo de las comunicaciones.

“Es cada vez más claro que no podemos frenar la pandemia sin combatir la desinformación en línea”, apuntó Melissa Fleming, y agregó que todos y cada uno de nosotros puede ayudar a romper la cadena de desinformación haciendo una pausa antes de diseminar un mensaje.

Reconoció que las medidas individuales no acabarán por sí solas con la información errada y explicó que por ello, la ONU recomienda a las plataformas de redes sociales que implementen cambios que permitan bloquear o advertir cuando un mensaje sea equivocado, además de aumentar sus contenidos con base científica.