Alberto Fernández abogó por el desarrollo minero cumpliendo estándares sociales

El presidente Alberto Fernández nombró este miércoles a los sectores de los hidrocarburos y de la minería como dos de los factores con mayor margen de crecimiento, además del agroexportador y las energías renovables, al abrir, en un discurso online, el 56° Coloquio Anual del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

En un discurso en el que tocó varios temas, Fernández les pidió a los empresarios “trabajar juntos para desarrollar a la Argentina”, ya que el país cuenta con “muchísimas oportunidades” en diversos sectores de su economía y donde el contexto para la inversión es “favorable”.

“Lo que nosotros necesitamos es una Argentina que crezca con confianza y que los empresarios entiendan que debemos trabajar juntos para desarrollar a la Argentina”, indicó el mandatario.

Fernández aseguró que los empresarios, por el mero hecho de serlo, “no deben ser descalificados, como tampoco deben ser descalificados los trabajadores”.

“Recuperar nuestra convivencia es central para recuperar una Argentina distinta”, señaló, y agregó que lo que necesita el país para volver a la senda del crecimiento económico, tras más de dos años en recesión, es que tanto trabajadores como empresarios caminen y construyan “juntos”.

El Presidente reconoció que la Argentina afronta problemas derivados de la escasez de divisas, aunque rechazó que desde el Gobierno se piense en bloquear los depósitos en dólares de la población, algo que sucedió durante la crisis política, económica y social de finales del 2001.

“Hoy mismo enfrentamos un problema por la falta de divisas que heredamos. Por una desconfianza que se crea porque se repiten cosas que no son ciertas, como las que plantean los que dicen que se viene una devaluación hasta los que plantean que podemos quedarnos con los depósitos de la gente. Jamás haría semejante cosa”, aseguró.

Oportunidades de inversión

En ese contexto, el jefe de Estado mencionó uno a uno los sectores en donde hay mayor margen de crecimiento, empezando por el agroexportador, que tiene la ocasión “ya no de vender su producción primaria, sino de elaborar su producción, agregarle valor y convertir esos granos en proteínas animales”, en un mundo que tras la pandemia “reclama alimentos”.

También hizo hincapié en los hidrocarburos, anunciando que en los próximos días su Gobierno presentará el “Plan Gas” en Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios mundiales de hidrocarburos no convencionales, el cual tiene por objetivo generar “mucha inversión” y “dar trabajo” en esa zona.

Otro de los sectores a tener en cuenta es el minero, “que todavía no se ha desarrollado suficientemente bien” y que puede crecer cumpliendo los estándares sociales para evitar daño al medioambiente, al igual que el de las energías renovables.

“Ayer mismo (por el martes) anunciamos una inversión de 750 millones de dólares en Dock Sud para producir combustibles menos contaminantes. Estamos teniendo la oportunidad de autoabastecernos de combustibles bajos en azufre, y en La Plata el combustible que se refine será exportado. Son pesos que se convierten en dólares para seguir creciendo”, aseveró.

Por otro lado, dijo que una de las mayores apuestas del Ejecutivo para el próximo año será la construcción y la obra pública, con “incentivos muy fuertes” para quienes piensen en invertir su dinero en “otras cosas que no sean el dólar”.

La obra pública

“La construcción de viviendas será una gran oportunidad de inversión y vamos a hacer de la obra pública el gran motorizador de la economía argentina. Vislumbro un año entrante que nos ofrece enormes posibilidades”, manifestó Fernández.

En cuanto al desarrollo federal del país, el presidente subrayó su intención de “llevar inversiones” a las provincias del interior. “Tenemos que trabajar en todo eso. El desafío es muy grande, pero la oportunidad de hacerlo es maravillosa”, indicó.