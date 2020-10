Alberto extendió el aislamiento en 8 provincias incluida Chubut

El presidente Alberto Fernández anunció desde Misiones la extensión del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en el AMBA y ocho provincias por otros 14 días y hasta el lunes 9 de noviembre. Las ocho provincias son Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y San Luis.

El jefe de Estado aseguró que la Argentina “no logró superar el problema de la pandemia” del Covid-19 y alertó que en esas ocho provincias se concentra el 55% de los contagios del país. “Vemos que en el interior del país (el virus) ha diseminado más allá de las ciudades, está en pequeños pueblos”, afirmó.

El mandatario remarcó que el país registra 14.000 casos positivos diarios y que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad siguen en descenso. “A pesar de que hay una baja clara, no podemos decir que estamos tranquilos. Si uno compara la cantidad de contagios con los de unas semanas atrás, son menos, pero hay un número importante de contagios”, dijo.

“Vamos a seguir en las mismas condiciones en que estamos hoy en esas provincias y en el AMBA”, señaló, al confirmar desde Misiones una nueva fase del ASPO por la pandemia de coronavirus, que se inicia el lunes próximo. «Vamos a seguir 14 días más como estamos hoy», indicó.

Según informó Presidencia, en muchas ciudades hay un aumento sostenido de casos lo que provoca que el sistema de salud de esos lugares se encuentre muy exigido ante la necesidad de garantizar los cuidados necesarios a cada persona que lo requiera.

En este marco, Fernández pidió «extremar los cuidados», ya que «el virus no diferencia ni ideologías políticas, ni clases sociales ni edades».

«Todos queremos que exista verano, para eso es muy importante que nos cuidemos hoy y minimizar el problema hoy», agregó mandatario, quien dio un mensaje junto al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y el ministro de Salud, Ginés González García.

«No es una cuarentena, es un mecanismo de aislamiento para algunos y de distanciamiento social para otros y de a poco vamos abriendo actividades», dijo el Presidente y agregó: «No nos dejemos confundir y entendemos la gravedad de la situación».

El titular de la cartera sanitaria aseguró que “vivimos una situación excepcional, mundial, no hubo nada igual en los últimos 100 años, y no vivimos nada parecido” y destacó las tareas de prevención que adoptó Misiones.

“Tuvo conducta y ha manejado muy bien la pandemia. Es una de las provincias menos castigadas y más preparadas en este tiempo, pero eso no significa que pueden bajar los brazos. Hay que estar preparados, tener los sistemas de vigilancia. Si se descontrola la conducta colectiva de los misioneros, después es muy difícil, que nos muestran otros lugares de la Argentina”, señaló Ginés.

El mandatario arribó a la provincia mesopotámica junto a la Primera Dama Fabiola Yañez poco después de las 12, donde fue recibido por el gobernador Herrera Ahuad. Allí, inauguró la pavimentación de la avenida bautizada Raúl Alfonsín-Pastor Jorge Baschlin, que une los municipios de Capioví y Ruiz de Montoya. También inauguró las instalaciones del Hospital de Capioví y en horas de la tarde encabezará la firma de convenios entre el Gobierno nacional y el provincial.

De regreso en la capital misionera, el Presidente y su comitiva se instalaron en al Centro de Convenciones y Eventos del Parque de Conocimiento donde, y tras sostener una reunión privada con el gobernador, firmaron convenios con la provincia. En ese mismo lugar anunció la extensión del aislamiento.