Afirman que la jueza Mirta Moreno “se maneja con mucha arbitrariedad”

En el transcurso de esta semana la jueza Mirta del Valle Moreno decidió no avanzar con el pedido del Ministerio Público Fiscal en la acusación que se hizo contra Darío Fernández y el titular de Cholila Online continúa en libertad. En tanto que también esta semana trascendió que el desempeño de la magistrada había sido catalogado como “insatisfactorio” por parte del Consejo de la Magistratura de Chubut a fines del año pasado.

En este contexto, Enrique Maglione, presidente del organismo, mantuvo una entrevista con El Diario, donde recordó que cuando se designa a un magistrado, el Consejo de la Magistratura tiene tres años para evaluar su función. Cuando se cumple este plazo temporal, se conforma una comisión de evaluación para hacer este análisis, la cual está compuesta por cuatro consejeros.

Informe insatisfactorio

Esta comisión hace una evaluación y solicita informes al Superior Tribunal de Justicia, a los Ministerios Públicos, también se hacen entrevistas personales a los interesados y a quienes trabajan con ellos. Una vez que finaliza la labor de la comisión se emite un dictamen y el mismo define si es satisfactoria la labor del magistrado o no, a través de la determinación del pleno del Consejo de la Magistratura.

En caso de que el análisis sea insatisfactorio, el procedimiento establece enviar las actuaciones al tribunal de enjuiciamiento para que se desarrolle un juicio justo y se evalúen las labores desempeñadas o se pide una sanción. En el caso de Del Valle Moreno sucedió esto último, solicitando una sanción debido a que el informe fue insatisfactorio, pero tampoco se registraron faltas graves ni incumplimientos considerables.

“El dictamen fue insatisfactorio y fue acompañado por unanimidad por el pleno del Consejo, pero no fue tan insatisfactorio. Lo que concluimos fue que se remita al Superior Tribunal de Justicia para que se disponga algún tipo de sanción disciplinaria, la que sea considerada correspondiente”, precisó Maglione.

“Reta a las partes”

Además, precisó que en el informe en cuestión se constató que la jueza “tiene un temperamento que no es correcto para un magistrado, porque se maneja con mucha arbitrariedad, reta a las partes, reta al fiscal o a los defensores delante de todos”.

“Hemos tenido en la comisión una entrevista personal con cuatro jueces de Trelew, donde los cuatro nos decían que es muy buena, muy estudiosa, pero que no se sabe llevar con ellos. Esto es fundamental, máxime cuando tiene que conformar un tribunal y no tiene el perfil de conformar un tribunal colegiado. Si bien es jueza unipersonal, debería tener cierto perfil en el caso de que tenga que intervenir”, precisó.