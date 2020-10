Adrián Maderna dijo que apoyaría una candidatura a senador de Ricardo Sastre

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, analizó al escenario político en Chubut, la interna del Partido Justicialista y las elecciones legislativas de 2021. “Ricardo Sastre conoce la realidad de cada Municipio, no tendría inconveniente en apoyarlo si tuviese intención de ser candidato”, sostuvo al postular al vicegobernador para una eventual senaduría nacional.

Sobre la realidad partidaria señaló -en declaraciones a Radio 3 de Trelew- que “nuestra intención es participar donde se arme una lista de consenso. No podemos decir una cosa y después hacer otra, por eso es tan necesario lograr la unidad dentro del PJ”.

Y en cuanto a los comicios legislativos del año próximo opinó que “Ricardo Sastre me parece que es un excelente candidato a senador nacional, conoce la realidad de cada Municipio, no tendría inconveniente en apoyarlo si tuviese intención de ser candidato”, dijo.

Maderna insistió el resaltar el perfil político del exintendente de Puerto Madryn al indicar que “Ricardo tiene mucha experiencia por eso nuestro sector no tendría ningún inconveniente en acompañarlo”.

Sin diálogo con Mac Karthy

«No hemos tenido el tiempo para charlar las cuestiones partidarias, son días intensos y delicados, pero la intención es participar siempre y cuando haya una lista de consenso que después se lleve a la práctica, no podemos mostrar un concepto de unidad cuando en la realidad política estemos diferenciados en varios sectores, no podemos decir una cosa y hacer otra», planteó Maderna sobre las internas del PJ, para lo cual el próximo sábado se efectuará el cierre de listas.

«No he hablado con Gustavo Mac Karthy desde hace muchos meses, realmente no tenemos diálogo, seguramente tendremos alguna reunión entre hoy y mañana para ver si podemos acercar las partes, o seguiremos por carriles normales», señaló para reflejar el distanciamiento social y político que sigue vigente con el ex vicegobernador.

Relación con Arcioni

«La relación con el Gobernador es buena, no tenemos puntos de desencuentros, aunque no hablamos demasiado, salvo alguna llamada telefónica esporádica. Más que diálogo, nosotros necesitamos que la realidad de la economía provincial pueda mejorar para que haya otro tipo de respuestas», remarcó.

«Una forma de acompañar es no reclamar continuamente porque sabemos que los recursos son escasos y las necesidades son muchas, es un momento muy delicado, ojalá podamos tener otra dinámica en estos tres años que quedan de gestión», anheló.

Recuperado de coronavirus

En otro orden de cosas, el intendente de Trelew contó como atravesó su contagio y recuperación del coronavirus. «Los primeros tres días fueron con mucha fiebre, dolor de cuerpo, pérdida de gusto y olfato, cuando tuve un poco de fiebre decidí enseguida el aislamiento para evitar más contagios y sobrellevar los otros días lo más normal posible. No llegué a tener problemas respiratorios, aunque todavía me agito un poco más de lo que estaba acostumbrado. Con el tiempo me iré recuperando», planteó con optimismo.

«Cuando pasa, la mirada sobre la enfermedad es otra. Creemos que no nos va a tocar nunca, si algo hacía era usar mucho alcohol, usar barbijos, bañarme varias veces al día porque tenía varias reuniones. Además me tranquilizaba haber cuidado al otro, no tuve contactos con mi madre o mis compañeros de trabajo y eso evitó los contagios en mi entorno», argumentó.

«Es un error enorme negar que el coronavirus existe, hay que tomar consciencia y la principal forma es el cuidado individual», recomendó.