Además de las restricciones, calculan que los alquileres turísticos subirán un 30%

En el marco de la peor crisis de turismo de los últimos cincuenta años, este miércoles, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata sugirió a los propietarios que pondrán este verano sus viviendas en alquiler en la ciudad que apliquen subas interanuales de precios cercanas al 30 por ciento.

Al respecto, el presidente del Colegio de Martilleros, Miguel Ángel Donsini, anunció mediante un comunicado que el porcentaje surgió tras “un exhaustivo análisis realizado luego de diferentes reuniones mantenidas con propietarios y matriculados”.

Tarifas posibles

Si el consejo es escuchado por los propietarios, los departamentos de un ambiente (para dos o tres personas) se podrán conseguir a valores desde 23.000 pesos por quincena, los de de dos ambientes (para tres o cuatro) en 29.500, los de tres ambientes (para cinco o seis) en 35.500 pesos y los chalés de tres ambientes desde 42.250 pesos, variables de un 20% menos en febrero y 30% abajo en marzo respecto de enero.

Estos precios fueron estipulados por los colegiados luego de reuniones virtuales en las que tasaron de manera estimativa los valores locativos de las unidades más solicitadas y que se presume serán pedidas en temporada de verano.

“Los precios tasados por los corredores no son de aplicación obligatoria, sino que los mismos quedan sujetos al libre juego de la oferta y demanda de bienes y servicios, sirviendo sólo como un valor de referencia que cada corredor expone a ambas partes de un contrato a título meramente orientativo”, aclaró Donsini.

Protocolos a cumplir

En la actual coyuntura de pandemia, “la función de los martilleros y corredores públicos, además de intermediar entre locadores y locatarios será la de imprimir un sello de calidad en cuanto a la limpieza y desinfección de las unidades que se ofrecen en alquiler temporario en las inmobiliarias de Mar del Plata, Miramar, Balcarce y Mar Chiquita”, añade el texto.

También se arbitrarán los medios para efectuar la contratación con un pre checking seguro, en el cual se puedan utilizar los medios de pagos electrónicos y un check out rápido que cumpla con las normas sanitarias, para cuidar la salud del turista y de los residentes.

Quienes ofrezcan las unidades en alquiler deberán no solamente atenerse al mencionado protocolo sino también a las normas que establezcan Nación y Provincia para el ingreso y apertura de cada localidad.

Para evitar fraudes recomiendan “tanto a propietarios como a interesados en alquilar un inmueble, contactarse únicamente con inmobiliarias legalmente habilitadas. De esta forma no solamente verán satisfechas sus necesidades, sino también evitarán situaciones indeseadas”.

Desde el Colegio de Martilleros marplatense “se aconseja que opere con un colegiado responsable verificando en la página de esta institución el listado de profesionales matriculados: www.martillerosmdp.com.ar