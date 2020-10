Acusan que la concesión de La Hoya fue “una estafa” para la comunidad de Esquel

La concejal Lis Aguirre, representante del Frente de Todos en Esquel, se manifestó respecto a la situación actual del Centro de Alta Montaña (CAM) “La Hoya”. En una entrevista con AzM Radio, la edil se refirió a la concesión de la misma y consideró que “hemos entregado un patrimonio de la comunidad de Esquel valuado en 1.500 millones de pesos por un período de 30 o 40 años a cambio de una confitería, de mejoras en la playa de estacionamiento y de publicidad”.

“Más allá de que nosotros valuemos a La Hoya en 1.500 millones de pesos, la concesión salió por 102 millones de pesos, que es lo que la empresa ya invirtió, más allá de todos los otros desordenes que se encuentran y están a la luz a partir del informe”, agregó la concejal.

Además, agregó que el CAM en cuestión es un sitio que durante la temporada de invierno “genera empleo y es un centro de competencia de elite. Es donde, además de eso, se genera a los prestadores turísticos algún ingreso, lo mismo para los trabajadores del CORFO”.

“Me siento estafada”

En este mismo orden, enfatizó que “yo como esquelense me siento estafada. Me siento estafada porque desde muchos lugares y en muchos momentos, antes de la concesión, se dijo que iba a ser una mala entrega del patrimonio e igual se hizo la concesión. Más allá de que hubo mucha gente que estuvo contenta porque creyó que podía hacer un espacio de generación de empleo, hoy nos sentimos todos estafados. Esto nos unió a los que pensábamos que era una mala entrega y a los que estuvieron contentos por la concesión”.

Al ser consultada sobre la inversión en cuestión, Aguirre dijo: “Hay un listado donde el concesionario, la empresa Don Otto, dice que se gastó 28 millones en edificios, 16 millones en la playa de estacionamiento, 28 millones en publicidad y 12 millones en adquisición de máquinas. Tiene como un relevamiento de eso, por lo que dice que hoy ha invertido (informe que pasó a fines de agosto de 2019) 102,5 millones de pesos, 500 mil pesos más que lo que estaba estipulado en el contrato”.

“Bueno, ya está invertido”

No obstante, apuntó que estas cifras son “tremendamente irrisorias, porque es un contrato por 30 o 40 años por 102 millones de pesos donde la empresa lo invierte el primer año y dice ‘bueno, ya está invertido’. De ahora en adelante, no tengo que invertir más. Si hay algún mantenimiento para hacer se encargará la Provincia”.

Al margen de algunos mantenimientos que no se realizaron de la manera adecuada y de otras presuntas irregularidades respecto a cumplimiento de acuerdos previos, la concejal del Frente de Todos también criticó que hay “varias máquinas que no se encuentran en el CAM”.

Informe detallado

“En el informe está el contrato del pliego de bases y condiciones y también un inventario de todo lo que hay en cuanto a maquinaria, herramientas y absolutamente todo el equipamiento necesario para un centro de invierno. Todo lo que no se ha encontrado está dentro del inventario que fue muy detallado y se sabía lo que se entregaba”, agregó la edil de Esquel.

La representante del Frente de Todos en el Concejo Deliberante de la localidad cordillerana fue consultada sobre las posibles acciones que podrían ejecutar, aunque aclaró que “nosotros no tenemos incidencia como Gobierno Municipal. Entonces lo que hicimos fue hacerlo a través de Legislatura y allí el diputado (Carlos) Mantegna hizo un pedido de informes y lo recibió el bloque del Frente de Todos, cuando nos lo traen hice el análisis del mismo”.

“Lo que yo pido ahora es que sea elevado al Ministerio Público Fiscal para que investigue todas las anomalías y en el caso de encontrarla o encontrar alguna situación que no corresponde se dé de baja la concesión”, consideró.