Yangüela: “Los únicos salarios que no tienen adicionales son los del Poder Judicial”

El juez de Ejecución Penal de Puerto Madryn, Daniel Yangüela, cuestionó al Ejecutivo por el retraso en el pago de salarios del Poder Judicial, que este viernes cumplieron 41 días sin percibir ningún ingreso, y llevan tres meses de retraso en el cobro de sus haberes.

Yangüela explicó que desde el Superior Tribunal de Justicia analizan alternativas, ante la apremiante situación de los trabajadores y funcionarios del Poder Judicial que desde el inicio de la pandemia han modificado su modalidad de trabajo pero han seguido prestando servicio de Justicia en Chubut.

Los magistrados han solicitado “la intervención concreta de los organismos de Nación”, dijo el juez de Ejecución en diálogo con Cadena Total, al remarcar que “la cuestión tiene que tener una solución coyuntural. En algún momento alguien va a tener que ponerle coto a esta situación”.

Masa salarial

En ese contexto, Yangüela afirmó que “la masa salarial del Poder Judicial no es un monto importante como hace creer el Poder Ejecutivo, es una suma irrelevante en la masa salarial provincial, pero para el Superior Tribunal de Justicia es importante”, indicó en clara alusión a la intención a que usen fondos del Poder Judicial para salarios, “que el Superior tengan que utilizar fondos propios es modificarle el destino a esos fondos y entraríamos en la misma ilegalidad del gobierno provincial que utiliza los fondos como si fueran propios”.

Los funcionarios judiciales hace 41 días que no perciben ningún ingreso, mientras se les adeuda tres meses de sueldo y medio aguinaldo, “muchos funcionarios judiciales como en mi caso utilizamos celulares personales”, dijo Yangüela al remarcar que “los únicos salarios que no tienen adicionales son los del Poder Judicial”, respecto de los funcionarios.

“No hay gastos de representación, ni gastos reservados. Es un tema que nunca se prestó a discusión”, insistió el magistrado al tiempo que remarcó “no solo tengo que subsistir con mi sueldo, sino que tengo que poner plata para mi trabajo incluso hasta hemos invertidos en insumos”, afirmó Yangüela quien cuestionó duramente al Ejecutivo provincial.

Este lunes está previsto un encuentro entre las autoridades del Poder Judicial y el gobernador Mariano Arcioni en la que demandarán respuestas ante el retraso salarial que ya supera los tres meses de sueldo.