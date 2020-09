“Voy a seguir en el club”, dijo Messi tras días de negociación

El futbolista argentino, Lionel Messi, confirmó que continuará en el Barcelona, cumpliendo con el año que le queda de contrato hasta mediados de 2021.

“Voy a seguir en el club”, declaró, en una nota exclusiva con la página Goal.com. A la vez, indicó “el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida”.

Messi seguirá vistiendo la del “Barsa”

En una charla exclusiva con la página web Goal.com, Lionel Messi le puso fin a la novela de su salida o no del Barcelona de España: “voy a seguir en el club”, comentó el futbolista argentino que se quedará en el “blaugrana” para cumplir con el año que le queda de contrato.

Messi, reconoció que podía elegir que a fin de Temporada que hace con su futuro “el presidente (Joseph Bartomeu) siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no” y agregó “ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus y de esta enfermedad que alteró todas las fechas”.

“Y este es el motivo por el que voy a seguir en el club…Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio” explicó, dando su versión de los hechos.

Se sinceró, demostrando su compromiso por Barcelona que “yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”, dijo.

Un Lionel Messi dolido se leyó y escuchó en sus declaraciones, haciendo referencia a algunas críticas en las que se puso en duda su ´barcelonismo´, atribuyéndolos al dinero; por lo cual el respondió “voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí”.

Sobre su decisión de dejar el club, Messi se sinceró al decir que “me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último no encontré la felicidad dentro del club”.

Ahora, una vez confirmada la continuidad en la institución, la pelota la tiene el Barcelona, su dirigencia y su nuevo Cuerpo Técnico liderado por Ronald Koeman, que deberán cumplir con el armado de un equipo competitivo que se plantee objetivos y que, en lo posible, los cumpla. “Hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Eso es bueno, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo”, sumó el N°10.