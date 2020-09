Violencia de Género: La Comisaría de la Mujer recibe tres denuncias por día

Desde que iniciaron las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país se reiteró en varias oportunidades que se había registrado un crecimiento sustancial en los casos de violencia de género y delitos vinculados con esta temática. No obstante, datos oficiales indican que esto no fue de tal manera, aunque sí se registró mayor violencia en los acontecimientos denunciados.

Durante las últimas horas tomó conocimiento público una denuncia penal contra un periodista chubutense por presuntos hechos de violencia de género y también de un supuesto abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal. Esto reavivó las discusiones sobre los hechos violentos contra las mujeres en el marco de la pandemia de Covid-19.

En un diálogo con El Diario, la jefa de la Comisaría de la Mujer, Gloria Riffo, afirmó que en lo que va del año se ha registrado prácticamente la misma cantidad de denuncias que en el mismo lapso temporal de 2019. Entre enero y agosto de 2020 se registraron 89 denuncias de abuso sexual. En tanto que durante la pandemia se registraron tres denuncias diarias en promedio.

Asimismo, según la propia Riffo, “en el año 2019 se habían recibido 90 denuncias de enero a agosto, inclusive. Eso quiere decir que el número de denuncias no incrementó en cuanto a abusos sexuales, pero lamentablemente se mantiene”.

Al ser consultada sobre las denuncias más comunes, explicó que la mayoría se dan por amenazas. Asimismo, si bien afirmó que la cantidad de acusaciones no incrementó, “en el inicio de la pandemia los hechos eran más violentos en cuanto al grado de agresividad. Actualmente no se observa tanta agresividad”.

Por último, la jefa de la Comisaría de la Mujer de Puerto Madryn detalló que “en lo que va del año y desde esta dependencia realizamos 10 detenciones por abusos sexuales y seis detenciones por hechos de violencia de género”.