Villagrán diagrama la vuelta del “Verde” a una nueva Temporada

Si bien aún los clubes no han retomado los entrenamientos, estando a la espera de la autorización por parte de las autoridades para hacerlo, ya hay fecha confirmada para el inicio de la Liga Nacional de Básquetbol que será el 1° de noviembre.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, es le representante chubutense en la máxima divisional y El Diario, habló con su entrenador, Martín Villagrán, quien comentó acerca del armado del plantel, la espera por el regreso a las actividades y cuáles son las metas e ideas para la Temporada cruzada por la pandemia COVID-19 que se avecina.

Gimnasia planifica la Temporada

La Liga Nacional de Basquetbol ya tiene fecha para el inicio de su nueva Temporada, pautada para el 1° de noviembre: sin embargo, las autoridades de la CABB, AdJ y AdC, están trabajando en la definición de la fecha y bajo que términos, los equipos participantes del certamen podrán comenzar a desarrollar los entrenamientos.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia es el representante chubutense en la competencia y El Diario Web habló con el entrenador en Jefe del equipo, Martín Villagrán, quien explicó al respecto de las fechas que “hasta el momento no hay nada definido, fecha confirmada, pero se está haciendo todo desde la ADC para volver a jugar en modo burbuja y para volver a entrenar”.

Más al respecto, el coach sumó que “habrá reunión para definir si se podrá entrenar con los equipos dentro de estadios, porque entrenar al aire libre era para esos lugares donde había jugadores que no podían entrenar en esa seriación”, destacando que en el caso de sus dirigidos “en Comodoro se puede salir a correr. Los jugadores acá están entrenando en un centro de kinesiología, donde hacen su rutina física y hacen el trabajo de prevención con los kinesiólogos del club”.

Sobre los entrenamientos, explicó que “hasta el momento con balón nada, porque el club está cerrado para los jugadores. Nos faltan cerrar tres fichas mayores en el equipo. Esperamos que nos habiliten para entrenar en el estadio para trabajar todos juntos lo técnico y lo táctico”.

Lo importante es que, para esta nueva Temporada, “El Verde” logró asegurase la continuidad de jugadores importantes, mantener ´la base´. Sobre ello, Villagrán valoró que “es una clave mantener la base, mantuvimos a Jonathan Treise, Diego Romero, Juan Rivero, Franco Giorgetti, más los U23 Bernardo Barrera, Yoanki Mencia y Pedro Bombino. Ahí serian cuatro mayores y tres U-23. La idea ahora es renovar con Sebastián Vega, que hacia el fin de semana tomará una decisión. El resto de las fichas serían dos extranjeros. Pero contar con siete fichas que hace dos Temporadas vienen trabajando con la filosofía del Cuerpo Técnico y el club, te facilita muchísimo las cosas”.

Consultado por objetivos, confesó que “hablar de objetivos es muy prematuro”, por lo que en principio “como todavía no volvimos a las practicas, tenemos ver como se vuelve, con qué fichas y después ver como vamos a estar en la competencia porque será rara y novedosa para todos”.

Sobre el certamen, que ha trascendido que serán más de 20 partidos entre noviembre y medidas de diciembre, indicó que “se habla de jugar muchos partidos en muy pocos días. Eso llevará a cambiar la forma de las rotaciones, de cómo dirigir los juegos, no es lo mismo jugar un partido cada dos días que jugar partidos consecutivos, con tan poco tiempo de descanso, hay que tener una plantilla más larga”.

Preparación y cuidado de los jugadores, lo principal al regresar

Al respecto del reinicios de los entrenos y como se trabaja con sus dirigidos, Villagrán comentó que “está todo evaluado, pero será prueba de ensayo y error. Con la experiencia que uno tiene y el manejo de las cargas, en las primeras semanas veremos que hizo cada uno y ahí veremos si podemos ir un poco más o bajar la intensidad. Hay que establecer pautas de trabajo claras para el cuidado de los jugadores. Hay que tener en cuenta que estuvieron prácticamente cuatro meses sin actividad. Para un deportista de alto nivel, generalmente para quince días, y esta vez pararon cuatro meses, sin actividad física ni con el balón”

Su trabajo en pandemia

En tanto, sobre su trabajo durante esta etapa de cuarentena, el entrenador contó que “desde que arrancamos la pandemia, que tengo una/dos charlas por semana, para clubes sociales, asociaciones que me dieron dar capacitaciones, también me pidieron dar una práctica de forma virtual para chicos que están en distintos puntos de Latinoamérica”, aunque destacando que “viendo básquet y también capacitándome también. Desde que empecé a trabajar en esto no había parado más de quince/veinte días, es mucho tiempo”.

Sobre sus sensaciones, destacó que “hay ansiedad lógica” y valoró estar junto a su familia al decir que “a la espera que se vuelva a la normalidad. En casa me pasa que tenemos dos niños y teníamos la rutina de ir al jardín y después paseo por la plaza y eso hoy en día no lo tienen. Es muy difícil porque estas todo el tiempo encerrados”.

“El trabajo de la mayoría de los entrenadores es una pasión y eso hace que algo que te gusta mucho, no lo puedas hacer desde hace mucho tiempo”, confesó agregando “disfruto mucho en casa con la familia, mi esposa. Trato de no mezclar trabajo con familia. Entonces cada vez que estoy en Comodoro, vivo pendiente de que ellos tengan mucho tiempo con uno”.

Metas y el sueño de dirigir en su casa

Consultado por lo que vendrá, el DT de Gimnasia explicó que “lo que viene es poder entrenar dentro del club, en la cancha y a partir de ahí ver que regresen los que están afuera. Orresta no está en Comodoro, Barrera en Uruguay, Mencia y Bombina en Cuba, los profesores Raimundo en Corrientes, Rigoni en Córdoba. Es toda una logística del club que tiene que hacer traer a todo el personal para comenzar a trabajar”.

Por su parte, Martín destacó la renovación en su confianza como coach, al indicar que “estoy agradecido por la dirigencia a Juan Pablo Luque y la CD por confiar en mi persona. Estoy hace 9 años, agradecerles a los entrenadores con los que conviví. Siento muchísimo orgullo. En Gimnasia he dirigido chicos desde 4 años hasta la Primera Local y hoy me toca ser entrenador en Jefe de la Liga Nacional. Es un sueño. Estoy en el club desde los 11 años, llevo 17 años como entrenados, y que me hayan renovado, que pueda plasmar mi idea y que se vea reflejado”.

Y destacó su gran sueño con Gimnasia: “ganar lo máximo es un sueño. Es muy difícil, son 20 equipos. Ojala que algún día podamos coronar ganando algo y dejando algo en el club y si no es posible, siendo lo más competitivo posible que es lo que intentamos hacer siempre”, cerró Martín Villagrán.