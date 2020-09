Vialidad Nacional trazó un “balance positivo” del operativo invernal en Chubut

El jefe del 13° Distrito Chubut de Vialidad Nacional, Julio Otero, calificó de positivo el balance del Operativo Invernal 2020, y destacó el compromiso de todos los agentes viales que tuvieron un papel importante en esta temporada invernal, trabajando en el marco de la pandemia del Covid 19. Tras finalizar un encuentro con los responsables de los campamentos viales en la provincia, Otero indicó a la prensa que “llegamos al final del Operativo Invernal. Estamos reunidos con todos los responsables haciendo un balance de este invierno, que fue un invierno más duro que otros años, y fundamentalmente para empezar a planificar, ya que dentro de ocho meses estamos otra vez dentro de un Operativo Invernal, así que ya empezamos a hacer la planificación del 2021”, adelantó.

“Tenemos que superarnos”

El responsable del organismo vial nacional en la provincia destacó que durante esta temporada “pudimos ver es un fuerte compromiso de todo el personal. Con los equipos pudimos dar una respuesta medianamente adecuada. Obviamente tenemos que superarnos y hacia el 2021 tenemos que incorporar más equipamiento para minimizar los cortes en ruta, y lograr todo un ajuste en lo que son radiocomunicaciones para brindarle más tranquilidad al usuario cuando esté viajando por las rutas de la provincia”.

Gestionan nuevos equipos

Otero comentó que aguardan con gran expectativa un anuncio que realizó la Casa Central de Vialidad Nacional “porque viene una compra de equipos viales que será importante. No va a ser de inmediato, pero seguramente para el 2021 vamos a contar con equipos nuevos, que van a venir muy bien para reforzar lo invernal y después lo post invernal. Ahora arrancamos en esta primavera, en reparar las rutas y con los trabajos que estaban pendientes”.

Trabajo en tiempos de pandemia

Al ser consultado sobre cómo fue el trabajo de los agentes viales en el marco de la Pandemia del Covid 19, Otero explicó que desde el 13° Distrito “cumplimos con todos los protocolos. Pero en el día a día siempre teníamos la previsión de que algo podía suceder. Pero por suerte no nos pasó como en otros Distritos del país, que tuvieron que cerrar por casos de Covid 19. En nuestro Distrito y en los campamentos no tuvimos ningún caso, ni estrecho, ni nada. No tuvimos que aislar a nadie y pudimos desarrollar las tareas previstas, y en muchos de los casos le tuvimos que pedir a nuestra gente que no bajaran de los campamentos a las zonas de riesgo.

Reuniones con intendentes

Durante los primeros meses de su gestión, Otero dedicó parte de su tiempo a recuperar el contacto con los intendentes y jefes comunales, vecinos de las rutas nacionales. “Hemos estado intentando aprovechar todos estos meses para estar en contacto con los intendentes y autoridades provinciales, y estar programando trabajos para empezar en primavera, con la provincia y municipios. Los trabajos previstos están vinculados al mejoramiento con los accesos a distintas poblaciones, y obras que quedaron pendientes desde hace 4 o 5 años, las vamos a retomar y las vamos a ejecutar”, indicó.

Reparación de la Ruta 25

Otero también se refirió a lo anunciado recientemente ante los intendentes de Gaiman y Dolavon, que abarca una reparación en diferentes tramos de la Ruta Nacional N°25, que presenta actualmente deformaciones de calzada. “Se trata de una reparación de la Ruta 25 entre Trelew y Dolavon. Habrán notado que es una ruta sobre la que no hay inversión desde hace varios años y lo que vamos a hacer ahora es una tarea de fresado. Vamos a corregir las deformaciones, vamos a realizar algunos carpetines asfálticos, esperando la obra mayor que es la autovía entre Trelew-Gaiman. Mientras llega esa obra, vamos a hacer mejoras a la Ruta 25. Antes de fin de año estaríamos iniciando los trabajos, aprovechando el verano. Tenemos previsto una inversión de alrededor de 60 millones de pesos para devolverle condiciones de seguridad. Es algo similar a lo que vamos a hacer entre Esquel-Trevelin, esperando la licitación de las obras mayores”.

Doble Trocha

Con respecto a la obra de la Autopista Puerto Madryn-Trelew, Julio Otero indicó que la empresa Rigel, a cargo de la obra, “ya está en la zona, está armando obrador. Esta semana empezaron a hacer las pruebas de trituración de piedra, todo esto en Puerto Madryn, y esperamos que en octubre ya esté funcionando la planta asfáltica”.