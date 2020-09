Viales iniciaron una retención de servicios hasta que se les paguen los sueldos de julio

El Gobierno de Chubut sigue sin dar precisiones sobre el pago de los salarios para los trabajadores de la Administración Pública. La demora en el otorgamiento de previsibilidad ha hecho que durante los últimos días incremente el malestar de todos los empleados públicos.

Diversas movilizaciones y protestas se han visibilizado en la ciudad de Puerto Madryn y también en otras localidades chubutense. Ayer fue el turno de los empleados nucleados en el Sindicato de Trabajadores Viales de Chubut (SiTraViCh), quienes apuntaron contra la administración de Mariano Arcioni por los atrasos en el pago de los salarios y la falta de respuestas hacia los agentes estatales.

Como consecuencia de esta situación, desde la asociación sindical en cuestión se impulsaron medidas de fuerza, para dejar en claro su rechazo a las políticas implementadas por el Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo, solicitaron que se les otorgue un cronograma de pagos y que se les presten detalles de cuándo y cómo van a estar recibiendo sus salarios. Cabe aclarar que la medida en cuestión se extenderá, según anunciaron en la víspera, hasta que se les cancelen los haberes correspondientes al mes de julio.

Al respecto, Carlos Milani, secretario general del SiTraViCh, anunció las acciones directas que emplearán en el futuro inmediato, como consecuencia de la situación que están viviendo. En primer lugar, dijo que “lamentablemente resolvimos comenzar con una retención de servicio debido a la falta de pago de los salarios»

Además, el referente sindical de los trabajadores viales de Chubut remarcó que “los compañeros todavía no cobraron los viáticos de junio. No pueden irse al campo, tienen que llevar dinero para alimentarse y deben dejar dinero a su familia para que se alimenten y atiendan necesidades”.

En tanto que Milani remarcó que estando a 22 de septiembre, por ayer, “todavía no pagaron al segundo rango de julio”. “Cada vez somos menos trabajadores. En diciembre éramos 620 trabajadores y hoy somos 587”, se lamentó el secretario general del SiTraViCh.