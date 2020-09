Valentino Rossetto comparte su presente en la Serie A del handball italiano

El joven trelewense Valentino Rossetto, está cumpliendo con su segunda Temporada en la Serie A del Handball de Italia.

La italiana, es una de las Ligas más fuertes del mundo en la disciplina y el ex Muzio y River Plate, compartió con El Diario Web su presente en el Conversano, luego del debut con victoria ante el HC Fondi.

Nuevas metas para Rossetto con el Conversano

Valentino Rossetto, continúa representando al deporte chubutense de manera internacional: el joven trelewense ex Muzio y River Plate, continúa su carrera, ahora profesional, en el Conversano de la Seria A de la Liga de Handball de Italia.

Desde su nuevo hogar, comentó post debut ante el HC Fondi que “fue el primer partido, complicado vernos las caras después de tantos meses, pero ganamos”. Con respecto a su equipo, Valentino destacó que “el Conversano es uno de los más históricos de la Liga Italiana, es uno de los más importantes. Estamos jugando a puertas cerradas, pero estaría bueno jugar con público para disfrutar de la hinchada. Es un rival al que le quieren ganar todos los equipos”.

En cuanto a su preparación para esta nueva etapa en Italia, luego de jugar para el SC Gaeta entre 2019 y parte del 2020 hasta la postergación de la actividad por la pandemia COVID-19, aseguró que “al principio, en las primeras dos semanas me costó. Hice la cuarentena en Argentina, 4 meses entrenando en casa, no es lo mismo que el entrenamiento habitual. Me arreglé como pude pero no me puede quejar. Tuve la suerte de tener espacio para entrenar”.

Agregando a la vez que “llegado a Italia hice 3 semanas de pretemporada y luego me sumé a la par del grupo. Estoy muy bien físicamente, me siento muy bien. El debut fue algo muy lindo y esperemos que sea una linda Temporada”.

Ahora, teniendo en cuenta que forma parte de uno de los equipos importantes del handball italiano, Rossetto cambió el chip en cuanto a objetivos, por lo que comenta: “en Gaeta el objetivo principal era salvarnos del descenso y este cambio de equipo cambia los objetivos. Somos un equipo totalmente renovado, el club por la historia que tiene te lleva a pelear por los puestos de arriba”. Asimismo, se mostró contento por objetivos coperos que tiene enfrente “en Diciembre tenemos la Supercopa Italiana, porque el año pasado antes de que se suspenda por COVID-19, había terminado primero y ganó el derecho de jugar la Supercopa. Es un lindo desafío, faltan 2 meses y medio. Pero estoy tranquilo”.

“Como deportista siempre esta preparado para ganar, son dos cosas distintas pelar por no descender, que es otro tipo de ´presión´, aunque yo tomo a modo de disfrute el tema de jugar. Presión tiene otras personas. Tenemos que salir a pelear todos los fines de semana y ganar todos los partidos. Cambió el formato del campeonato italiano, se juega ida y vuelta y no hay playoffs como había siempre. Eso te genera esa cosa de ganar si o si, porque si das unos 2/3 pasos en falso cuesta que te recuperes”, sumó.

Del amateurismo al profesionalismo

En tanto, consultado por las diferencias de la Liga de Italia con la Argentina, de la que formó parte tantos años jugando para River Plate, aseguró que “es muy distinta la liga con respecto a infraestructura, los estadios son muy lindos, tienen muy buenos pisos. Es una liga profesional, teniendo en cuenta que la argentina es amateur, con todo lo que eso lleva consigo desde viajes, hospedaje, comida, cosas que el amateur tiene de juego de amor propio por la camiseta”.

“Se nota la diferencia en el roce, en haber jugadores pagos, hay mayor nivel, con deportistas de todas partes del mundo. En mi equipo tengo un compañero bosnio, un senegalés y un sueco, eso te da el profesionalismo”, destacó.

En cuanto a las cosas que extraña de la Argentina, valoró que “se extraña el estar todos juntos siempre. En River teníamos un grupo hermoso, estar juntos todo el fin de semana, previo al partido, post partido cenábamos o comíamos asado, eso se extraña. En Conversano me toco un grupo muy lindo, cuando terminamos de entrenar salimos a tomar un café, un agua mineral… Después de los partidos hemos ido a comer, en cuanto a eso está bueno porque te hace sentir acompañado”.

Una rutina de profesional

Valentino, comentó acerca de su rutina diaria de entrenamientos, que “en pretemporada teníamos todos los días doble turno, con amistoso los fines de semana. Ahora que arrancó la temporada tenemos entre 8 y 9 entrenamientos semanales, con descanso un día a la mañana, viernes o lunes”. “Estamos para eso, entrenar y jugar. 100 por 100 abocado a esto”, sentenció.

Rossetto, el año 2019 pudo culminar su formación profesional, la Licenciatura en Ciencias Económicas, para que luego y rápidamente, surgiera su chance de jugar en Italia: “termine la carrera en diciembre del año pasado, había trabajado todo el 2019, trabaje años anteriores también. En enero me salió venir a Gaeta, después cuando volví pude trabajar durante a cuarentena en un Estudio Jurídico hice un a ´changuita´. Estuve ejerciendo esos meses de Contador”.

Sin embargo, destacó que esta Temporada se abocará de lleno a su carrera como deportista “ahora volví al ruedo, la idea es tomarme este año para mí, para entrenarme bien, porque hace años que no puedo entrenarme de la manera correcta, por todo lo que te lleva el amateurismo, laburar, entrenar y estudiar. Así que me tomaré estos meses para disfrutar, vivir tranquilo y hacer lo que me gusta”.

En cuanto a objetivos en su carrera profesional vinculada con la deportista, aseguró que “ahora estoy como profesional, pero recién estoy iniciando la carrera profesional en el deporte. Como sueño, de chiquito cuando jugaba en Muzio, era integrar una Selección Provincial, después poder jugar en Buenos Aires. Luego el otro pasito era pensar ´estaría bueno jugar afuera´. La verdad que estaría bueno continuar unos años más, paso a paso”, se sinceró.

Muy a gusto con Conversano

Acerca de la localidad italiana que lo recibe, contó que “estoy en Conversano, un pueblito que está a 20 minutos de Bari, que es una ciudad grande. A 5 minutos tengo el mar, es muy lindo el mar Adriático. El pueblo es muy lindo, pintoresco, tiene un castillo en el centro de la ciudad y alrededor están los bares. Es muy lindo, chiquito, acogedor, tranquilo”.

“Que la familia venga sería ideal, estaría muy bueno. Tengo contrato hasta junio del 2021, después veré que me dice el destino. Seguir disfrutando, entrenar duro y veremos qué pasa”, finalizó Valentino Rossetto desde Italia.