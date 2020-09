Turismo: Reclaman medidas urgentes y gestos de la clase política

Más de un mes ha transcurrido desde la sanción de la Ley de Emergencia Turística en Chubut, cuyo prólogo fue un DNU firmado por el gobernador Mariano Arcioni, y a la fecha no se han tomado medidas concretas para asistir al sector.

Los operadores de servicios al turista que desarrollan sus actividades en diversas ciudades de la provincia, están al borde del colapso, y muchos han debido cerrar sus puertas de modo indefinido ante la imposibilidad de generar ingresos.

Días pasados, trabajadores y propietarios de agencias de viajes cuestionaron duramente al Ejecutivo provincial por la falta de respuestas. En la mayoría de los municipios se han tomado medidas de carácter impositivo para paliar la situación, pero desde el sector reclaman acciones concretas por parte de las autoridades provinciales.

Medidas urgentes

Consultado por El Diario, respecto de la situación que atraviesa el sector, el referente provincial, Guillermo “Willie” Paats, sostuvo que «esta pandemia, a la única actividad a la que ha frenado al 100% es al turismo, tanto en la gastronomía como en la hotelería, y ni hablar de los productos específicos del turismo como lo son las excursiones», dijo al tiempo que agregó que «nos va a costar mucho volver a un tráfico regular para abajo, seguramente más de dos años».

Asimismo, el referente del sector turístico local advirtió que «el Banco de la provincia del Chubut se tendría que haber convertido absolutamente en el banco de ayuda del Gobierno de la Provincia, tiene que jugar todas sus cartas a las empresas de la provincia; a las pymes, a los monotributistas y demás», sumando a ello que «soy de la idea de que, quienes aportamos a los bancos, pagamos, tomamos un crédito, somos los privados, mientras que los bancos hace mucho tiempo que no están a la altura de las circunstancias».

Por otra parte, Paats remarcó: «Es necesario que nuestras autoridades, tanto el ministro de Turismo como el Intendente, se sientan respaldados y entiendan que atrás tienen instituciones del sector privado que los vamos a acompañar, inclusive, a tomar decisiones. Siempre digo que lo mejor que puede hacer el Estado es apoyarse en el intelecto del sector privado. Hoy, salvo excepciones, es difícil que el Estado tenga los mejores intelectos. Y a todo esto que estoy planteando, se suma que no tenemos un mensaje del sector político: senadores, diputados provinciales, concejales, secretarios, ministros, no han dicho ‘nosotros también hemos hecho un esfuerzo y nos vamos a bajar un 10% o 20% de nuestros salarios para achicar el gasto, para ayudar al sector privado, a su patria; ese mensaje del sector político hoy la sociedad no lo tiene y es fundamental».