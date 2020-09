Turismo: Duras críticas al gobierno de Chubut

Un grupo de guías de turismo y propietarios de agencias de viajes se movilizaron días pasados en diversas ciudades del país. En Chubut piden por la rápida reglamentación de la Ley nacional aprobada el miércoles y cuestionaron duramente el accionar del Gobierno Provincial en materia de Turismo, advirtiendo que la Ley provincial que implicó la creación de una comisión para analizar la problemática del sector, resultó “todo verso”, sentenció un representante del sector.

“Sin conectividad no tenemos trabajo”

Al respecto, Ana, guía turística provincial que participó de la convocatoria, sostuvo que “todos nos autoconvocamos a nivel nacional” y puso en relieve que la Emergencia nacional “trae beneficios para la reactivación de la actividad”.

Asimismo, planteó que “nosotros necesitamos que haya transporte terrestre y aéreo; sin él no hay turistas, y sin ellos no tenemos trabajo”. A nivel provincial, explicó que “hay algunas ayudas a las que uno se puede anotar; a los monotributistas nos ofrecieron un préstamo, pero sabemos que mientras no haya turismo no tenemos trabajo» y se preguntó “cómo lo vamos a pagar, ya que sabemos que en lo inmediato no vamos a tener trabajo”.

Consumiendo los ahorros

Por su parte, uno de los propietarios de una agencia de viajes local expresó que “pedimos por lo menos que haya una baja considerable de los alquileres, porque estamos pagando por negocios cerrados; no podemos generar un solo peso de entrada” y agregó que “el Gobierno (Nacional) por los ATP otorga un porcentaje del sueldo, pero el resto hay que ir pagándolo y del bolsillo propio, además de los ahorros o vendiendo cosas; hay algunas agencias que hasta están vendiendo el auto”.

Facturación “cero”

Consultado sobre la ley provincial para la emergencia en el Turismo, que establecía la creación de una comisión para analizar soluciones en el sector, el entrevistado fue contundente: “Es todo verso. Lo concreto es que es todo verso. Se ha logrado acá, después de muchos meses y a través de la Municipalidad, eximirnos después de los Ingresos Brutos, ya que anteriormente a agosto, se cobraban cuando facturábamos ‘cero’. Pero acá lo que se necesita es el sostenimiento. Hay algunas ATP del gobierno para mantener la masa salarial de los empleados, pero para las empresas la luz sigue corriendo exactamente igual. Te cobran lo mismo que si estuvieras abierto”.

Seis meses de inactividad

Por último, el titular de la agencia de viajes refirió que “es necesario que pongamos lo protocolos que hay que poner y que se empiece a trabajar; es un país destrozado económicamente que no se puede dar el lujo de estar 6 meses sin trabajar, y nos estamos dando ese lujo” y concluyó que “esto es a costa de que, dentro de poco, nadie va a tener movimiento económico”.

Falta de respuestas

En Esquel también hubo manifestación de los prestadores turísticos. Allí, Martín Capllonch, criticó el abordaje del sector en el marco de la pandemia de Covid-19. Al respecto, el comerciante explicó, en diálogo con AzM Radio, que “por supuesto, para los prestadores que dependemos de la actividad turística en invierno, estar cerrados significó una pérdida muy importante” y remarcó que “lo que todos lamentamos y lo que se ve en el día a día es la falta de un mensaje claro, de respuesta en tiempo y forma, generalmente del Estado, de las autoridades y las instituciones”.