Trevelin: Comerciantes cuestionaron restricciones y suspensión de actividades

La secretaria coordinadora de Gabinete Municipal de Trevelin, Silvia Salazar, explicó el alcance de la reunión mantenida con comerciantes tras las medidas de distanciamiento y restricción impulsadas por el Ejecutivo local y que se prolongarán por dos semanas, en el marco del DNU del Gobierno Provincial. En diálogo con AzM Radio, Salazar señaló que “los recibió el intendente y nosotros lo acompañamos, y siempre que se toman medidas como fue el caso de la Resolución del jueves, en este caso defendiendo la salud de toda la población, hay un grupo de personas que no se siente identificada con las decisiones que se toman” y agregó que “así fue que vinieron a presentar sus diferencias de opinión, recibimos la nota, será tenida en cuenta; escuchamos los argumentos diferentes y reclamos de distinto tipo, y luego de una nueva reunión con el intendente y con las autoridades locales de salud se tomará alguna decisión”.

Para los comerciantes de la zona, la decisión fue “arbitraria e inconsulta” y le pidieron al intendente poder volver a trabajar “aunque sea, extremando aún más las medidas, ya que trabajamos e invertimos mucho tiempo y dinero en un protocolo que ahora parecería que no sirve para nada”, indicó la propietaria de un restaurante.

Por dos semanas

“En ningún momento”, continuó, “se redactó la Resolución sin pensarlo; se consideraron todas las circunstancias, sobre todo la aparición de un caso de Covid-19 sin nexo epidemiológico en Esquel; sabemos que estamos muy comunicados entre las dos ciudades y, hasta tanto se esclarezca el origen de ese caso o la situación de las personas que tuvieron contacto estrecho con esta paciente, que justamente comprende el período de dos semanas, se tomó la decisión de no cerrar todo, porque solamente se les pidió a los establecimientos que tienen actividades culturales, recreativas, deportivas a puertas cerradas, que suspendieran las mismas durante estas próximas dos semanas”.

Evitar lugares cerrados

Por otra parte, la funcionaria remarcó: “Como Municipio tenemos esa potestad que nos da el último DNU provincial para determinar más restricciones, dependiendo de la situación epidemiológica local. Así que, enmarcados en ello, se tomó la decisión”.

Sobre el reclamo de los comerciantes, reconoció que “hay diferencias, en algunos casos se trata de actividades curriculares como por ejemplo los institutos de inglés y de danzas, que están prohibidos expresamente en el mismo decreto provincial, en uno de sus artículos, durante dos semanas, dentro de las medidas transitorias” y agregó que “es diferente lo de los gimnasios, donde sí tomamos la decisión tanto en los ámbitos cerrados del Municipio, es decir el Polideportivo y el Centro Cultural, el Salón Central y demás dependencias municipales, para evitar justamente los lugares donde se puede llegar a no respetar ese distanciamiento mínimo”.

Sitios de riesgo

“Le preguntábamos al doctor Cuevas, que está encargado del Covid en Trevelin, y al director del Hospital, cuáles son los sitios que ellos consideran de mayor riesgo para el contagio en la ciudad, y nos dijeron ‘donde se junta gente’ y donde se ve que no se están respetando esas medidas de distanciamiento, que son justamente los locales gastronómicos”, planteó Salazar.

En esta línea, concluyó que el esquema “es preventivo” y manifestó que “algunos hacen referencia a la apertura en Esquel; pero dicha localidad toma sus decisiones y nosotros las nuestras; la capacidad de respuesta del sistema de salud allá es diferente a la de nuestro hospital rural, que es pequeño y poco complejo; y también, en Esquel hay casos y acá todavía no tenemos”.

“Todos nos preparamos”

Por su parte, la propietaria de un local gastronómico, Roxana Velásquez, también dialogó con AzM Radio en relación a la postura del sector: “Se le cuestionó al intendente que, por haber un caso en Esquel, se hayan cerrado restaurantes y demás lugares como los deportivos e institutos de inglés. Todos nos preparamos con un protocolo en el cual trabajamos mucho, incluso se invirtió mucho en él como para que ahora no sirva de nada. Ante algo que pasa y que ni siquiera nos pasa a nosotros en el lugar, este se cierra. Entonces, pretendemos que nos dejen trabajar y extremar más las medidas de seguridad, pero nada más que eso”, expuso.

Decisión “arbitraria”

En la misma línea, la referente del sector explicó que “a los restaurantes, por ejemplo, llega el área de Bromatología y ve cómo está todo, si hay que acomodar algo lo hacemos; tenemos el control, por eso lo único que pedimos es poder trabajar, y es lo que ahora se le acercó al intendente” y planteó que “nos parece una forma muy arbitraria cerrar directamente sin que todos supiéramos esto”.

Apostar a la economía local

Velázquez recalcó que “el problema es la manera, más allá de que estamos trabajando muy poco y que no viene todo el mundo a sentarse porque la gente es muy cuidadosa, no se va a llenar el restaurante, no es que queremos abrir y hacer cualquier cosa” y concluyó que “tal vez no nos dejen hacer todo lo que teníamos ganas de hacer y obviamente que eso lo respetamos, pero no cerrar; lo único que queremos es trabajar, en mi caso yo trabajo e incluso estoy abriendo otro local, estoy invirtiendo a nivel local”.