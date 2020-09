Trelew mantiene habilitado la recreación en espacios públicos

Este miércoles se reunió la Mesa de Emergencia de Trelew para evaluar las acciones y medidas que se llevan adelante desde distintas áreas para evitar la propagación de Covid-19. Dicho encuentro estuvo encabezado por el intendente Adrián Maderna.

Tras la reunión, la coordinadora general de Políticas Públicas y Promoción Social, Mónica Montes Roberts, señaló que se convocó a la misma ante “la presencia de algunos casos (de Coronavirus) en la ciudad”.

Repasó que hubo varias semanas en las que no se reunió la Mesa ya que no se habían producido cambios en la situación epidemiológica de la ciudad.

Confirmó que de manera unánime, los integrantes de la Mesa coincidieron en la necesidad de “apelar a la responsabilidad social e individual”, para evitar que se produzcan nuevos contagios de Coronavirus.

“Tenemos que saber que de esto vamos salir si nos cuidamos entre todos”, puntualizó Montes Roberts, destacando que “Trelew viene teniendo una situación muy favorable”.

Sin embargo, esto “no implica que nos tengamos que relajar. Desde el equipo municipal seguiremos trabajando denodadamente en los controles, pero apelamos a la reflexión y la responsabilidad de la comunidad”. En ese contexto, la funcionaria reiteró que se deben evitar las aglomeraciones, por lo cual “los espacios públicos recreativos están habilitados para transitar, pero no para permanecer en ellos”.