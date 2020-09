Trelew: El municipio invierte en mejorar la trama vial urbana

La Municipalidad de Trelew se encuentra ejecutando un intensivo plan de bacheo, con más de cien intervenciones en toda la ciudad, además de un exhaustivo trabajo de repaso y mantenimiento de las arterias no asfaltadas.

“En base a una clara y transparente planificación se está ejecutando en la ciudad el mantenimiento de la trama vial urbana”, señaló hoy el secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Trelew, Sebastián de la Vallina, poniendo de manifiesto públicamente los recursos con los que cuenta hoy el municipio para poder ejecutarlo.

En este sentido, el responsable de la cartera municipal de obras públicas, explicó: “Desde el ejecutivo se trabaja en el día a día, con aciertos y errores, pero siempre con mucha responsabilidad y compromiso por la gestión, la ciudad y nuestros vecinos”.

Transparencia

En relación a los dichos de la oposición y publicaciones que trascendieron a través de las redes sociales en los últimos días, en los que «buscaban ubicar en situación disvaliosa a la Municipalidad, aunque sin la propuesta de solución concreta a cada una», según precisaron fuentes municipales, De la Vallina argumentó: “Agradezco enormemente las publicaciones en redes sociales, respecto de los informes que fueran contestados al Concejo Deliberante de Trelew, toda vez que ponen de manifiesto la transparencia de la secretaría que conduzco, dado que no hay nada que esconder y la información es pública”.

«Lo difícil es construir»

“Uno entiende su rol opositor, pero no debería perderse de vista que se están ocupando cargos públicos, que fueron elegidos por decisión del pueblo, entonces me hago la siguiente pregunta: ¿cuál es concretamente la solución propuesta? Existe una frase que dice ‘es fácil destruir, lo difícil es construir’. Entonces ¿qué es lo pretendido?, ¿dejar de dar respuesta a los vecinos que hoy viven o transitan en arterias de tierra? Fácil sería excusarse y decir que no se cuenta con la maquinaria necesaria, y que a pedido de la oposición se deja de alquilar maquinarias para el relleno, repaso y perfilamiento de calles de tierra. Sin embargo, no asumí el cargo de secretario para eso. Nosotros caminamos la calle, escuchamos a los vecinos, proyectamos, planificamos y llevamos soluciones a los vecinos, amén de las dificultades económicas financieras, una pandemia mundial, que pone en jaque a la comunidad entera, sin embargo no paramos ni un día, seguimos sumando y trabajando”, agregó.

“Lo relevante es señalar que desde la secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos existe una proyección a largo plazo para poner de pie a la ciudad, trabajando arduamente con los recursos que lamentablemente hoy son escasos, pero que con lo que tenemos a disposición, trabajando a conciencia para llevar adelante los distintos trabajos”, especificó más adelante.

Trabajos en ejecución

La Municipalidad de Trelew está trabajando con una nueva metodología de repaso de calles, con cronogramas semanales acordes, interviniendo dentro de los barrios y ya no sólo en arterias principales, repasando, enripiando y perfilando, con tres máquinas motoniveladoras municipales y empleados municipales, cuatro camiones regadores, cuatro camiones volcadores, una batea alquilada, una máquina motoniveladora de vialidad provincial, con maquinista municipal, y cada 15 días contamos con una máquina con chofer. Después hay una motoniveladora con chofer y otra sin chofer, ambas alquiladas.

De este modo, es bueno repasar que el municipio de la ciudad de Trelew ha ejecutado dos etapas de planes de bacheo ejecutados por administración propia, incluyendo 110 intervenciones, además de otras 20 intervenciones con cuadrilla municipal, trabajo realizado conjuntamente con el encarado por la Cooperativa Eléctrica, en la que se da intervención a 68 lugares.

También se está ejecutando obra de pavimento en barrio Los Sauces para dar solución al acceso a la escuela del sector, más las obras de cordón cuneta de provincia, de las que ya se encuentran en ejecución cuatro tramos. Mientras que se ya se realizaron 100 metros de cordón cuneta en Etchepare con la cuadrilla municipal, con la que se avanzará con reparaciones en otros sectores de la ciudad.

E.Co.Gas

Por otra parte, con el programa E.Co.Gas, durante la gestión del intendente Maderna, se llevan ejecutados 6800 metros lineales de res de gas en todos los sectores, y actualmente se está al aguardo de la aprobación de los planos por parte de Camuzzi para poder inaugurar la red ejecutada en el barrio Moreira que beneficiará a 39 familias. Y se iniciaron la semana pasada otros 80 metros en barrio Sarmiento. Se espera, antes de fin de año, ejecutar 200 metros más, siempre con la cuadrilla municipal.

En tanto, ya se culminó con la iluminación total de la plaza Centenario, ahora se está trabajando sobre la plaza del barrio la Laguna, y realizando los expedientes de compra para la iluminación de los playones de los barrios Constitución, Etchepare, Los Sauces, 290, 22 de agosto, INTA, Don Bosco y el arenero de la Reserva Natural Laguna Chiquichano.

Y se sigue trabajando con el área de Gestión Ambiental dependiente de Gestión Urbana con el programa ‘Conciencia Activa’ para la erradicación de Minibasurales durante cada fin de semana en un cronograma planificado hasta el 17 de diciembre.