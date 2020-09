Tratan en el Senado el traspaso de terrenos al sur de Madryn

En el mes de febrero, el intendente Gustavo Sastre se reunió con el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi para continuar con las gestiones que había iniciado su hermano Ricardo, para concretar la cesión de los terrenos, poco más de 900 hectáreas actualmente en poder de la Armada, comprendidos entre la Base en Juan B. Justo y Hansen y el Apostadero Naval, lo que se conoce como el ex Camping El Golfito.

En este marco, la senadora nacional por Chubut Nancy González (Frente de Todos) presentó el proyecto de ley S-1182/19 para que sea efectiva la transferencia de esas tierras a la Municipalidad.

Transparencia en las licitaciones

La iniciativa impulsada por González recibió el apoyo de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Defensa Nacional del senado de la Nación. En la reunión de ambas comisiones, coincidieron en la necesidad de que esas tierras sean destinadas a lotes para viviendas familiares y que “de ninguna manera puede convertirse en un negocio inmobiliario para nadie”.

En este sentido, Nancy González expresó que el pedido de traspaso de esos terrenos para el municipio de Puerto Madryn tiene que ver con que “la ciudad se fue extendiendo, creció en forma impresionante, y de los 45 mil habitantes que tenía hace unos años ahora son 115 mil”. Agregando que la solicitud está dirigida a que tras un loteo del terreno que cumpla la comuna de Madryn, se lleve adelante “una licitación pública” de los mismos para que sean destinados a familias con el objeto de que puedan contar con una vivienda única familiar.

Por su parte, el senador por Córdoba, Ernesto Martínez (Juntos por el Cambio), se preocupó en confirmar que la cesión de los terrenos tuviera la autorización del Ministerio de Defensa, a lo que la presidenta de la comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, la catamarqueña Inés Blas (Frente de Todos) le informó que la misma “está documentada”.

En consecuencia, el pedido del traspaso de esos terrenos será tratado próximamente por el pleno del cuerpo en el recinto de sesiones.

Acceso a un terreno

Durante el plenario con la comisión de Defensa Nacional, presidida por la senadora Nancy González, la representante de Chubut resumió que en Puerto Madryn “realmente hay gente que en la actualidad no está pudiendo acceder ni a un crédito hipotecario y no van a poder acceder al Procrear y no tenemos terrenos estatales como para poder ofrecer a un costo mucho menor que lo que están los terrenos privados en la actualidad”.

Con algunas modificaciones relacionadas a los requisitos y al artículo 5 que se introducirán oportunamente en el Recinto, el dictamen fue pasado a la firma.