Tras reunirse con el Gobierno, Sisap anunció paro y movilización

Fracasaron las negociaciones que el Gobierno provincial mantuvo con los gremios que nuclean a los trabajadores de la Salud, quienes reiteraron el reclamo por el atraso salarial por el que se adeudan casi tres haberes y el medio aguinaldo.

Al término de la misma, desde el SiSaP anunciaron que no hubo respuestas y se convocó a un nuevo paro provincial, mientras que miércoles habrá una nueva movilización en Rawson.

Este martes, el Gobierno provincial mantuvo una serie de reuniones con representantes de los gremios que nuclean a los trabajadores de la Salud, los cuales expusieron sus reclamos a las autoridades gubernamentales.

Puntualmente, el Ministro de Salud, Fabián Puratich, y el secretario de Trabajo, Cristian Ayala, recibieron a representantes de los gremios ATSA, UPCN, SOyEAP y SiSaP.

Desde el Gobierno provincia se informó que se buscó establecer una agenda con los gremios y trabajar en conjunto ante los planteos y necesidades del sector sanitario.

Finalmente, este martes las autoridades se reunieron con el interventor provincial del SOyEAP, Miguel López, y posteriormente con representantes del Sindicato de la Salud Pública (SiSaP), entre los que se encontraba el secretario general del gremio, Carlos Sepúlveda.

Por último, se informó que para este miércoles está prevista una reunión con representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

En lo que respecta a la reunión con SiSaP, el gremio informó que en la misma no hubo respuestas a los reclamos del sector, principalmente en lo referido al atraso en el pago de salarios y el aguinaldo adeudado.

Ante esta situación, el SiSaP convocó a un nuevo paro provincial por 48 horas para este miércoles y jueves, reiterando que “sin salarios no hay servicio”. Se anticipó que durante la mañana de este miércoles habrá una caravana que partirá desde Trelew y se trasladará hasta Rawson para llevar el reclamo hasta la Casa de Gobierno.