Tras los anuncios de Kicillof, se levantaron las movilizaciones policiales en la Provincia

Tras las mejoras en salarios, horas extra y demás prestaciones anunciadas por Axel Kicillof este jueves, los agentes de la Policía bonaerense levantaron las movilizaciones que mantenían en distintos puntos de la Provincia.

Si bien en un principio los anuncios dividieron la opinión policial, en horas de la tarde las concentraciones fueron perdiendo grosor al punto de quedar desactivadas por completo, poniéndole fin a una escalada que tuvo picos de tensión cuando los agentes rodearon la Quinta de Olivos este miércoles.

El epicentro de las protestas policiales estuvo en Puente 12, partido de La Matanza, donde está el Centro de Coordinación Estratégica de la Policía de la Provincia. Allí hubo asambleas y discusiones entre los manifestantes que, finalmente, decidieron retirarse.

Al mediodía del jueves, el gobernador sostuvo que unos 39 mil oficiales de la policía bonaerense «pasarán a percibir un salario (inicial) de bolsillo de 44 mil pesos» y dijo que con esta decisión «comienza una equiparación del salario con el de la Policía Federal Argentina».

«Quiero anunciar que he tomado la decisión política de fondo que viene a saldar una deuda con la policía», dijo el gobernador en un anuncio en la Casa de Gobierno provincial, en las que anunció asimismo que «se triplicará a 120 pesos las denominadas horas Core» y se llevará a «5.000 pesos» el monto para comprar uniformes.

Por su parte, Luis Tonil, presidente de la Defensoría Policial, dijo en declaraciones a la radio Rock & Pop que los uniformados que representa no formaron parte «de lo que sucedió ayer en la Quinta de Olivos», en relación a los policías que rodearon con patrulleros y móviles ayer la residencia presidencial.

«Lo de ayer fue una falta de respeto total a la institución y la figura presidencial no tiene nada que ver con nuestro reclamo. Se mandaron la macana de sus vidas, hicieron que este conflicto trepara», remarcó Tonil y agregó: «Esta es una protesta que se volvió anárquica, me sorprendió inclusive a mí».

Asimismo explicó que la protesta se organizó hace 15 días «en las distintas redes sociales y los familiares empezaron a fogonear eso».

«Se decía de ir a Casa de Gobierno, al Obelisco a muchos lugares, de pronto surgió un petitorio y ese petitorio tuvo más de 40 mil posteos en redes sociales», indicó.

«Esto se resuelve firmando de manera formal que no habrá represalia administrativa o formal para ningún policía que haya manifestado», concluyó.

Rodríguez Larreta anticipó que recurrirá a la Corte

El jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció en un mensaje público que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para recurrir la decisión del Gobierno nacional sobre la distribución de los fondos coparticipables. Aseguró que «lo que vivimos ayer es exactamente lo contrario al diálogo» y «deteriora la convivencia política», en alusión al anuncio del Gobierno Nacional para la modificación del esquema de coparticipación. «Se eligió la división», dijo Rodríguez Larreta en un mensaje público. Consideró que para “unir a los argentinos no se pueden sacar fondos en el medio de la pandemia”, durante una conferencia de prensa. (Fuentes: Ámbito, Télam)