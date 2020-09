Tras asegurarse a Messi, ahora van por Lautaro Martínez

El Barcelona de España continúa siendo foco de las polémicas del futbol, ya que luego de asegurarse la continuidad de Lionel Messi, ahora busca concretar la llegada de Lautaro Martínez.

El delantero bahiense, es uno de los jugadores que sobre fines de la alterada Temporada se evaluaba como refuerzo en el equipo “culé”; luego de enfrió y ahora volvió a retomar el interés en el jugador del Inter de Italia.

¿Será el reemplazante de Suarez?

Según el Diario ´Corriere dello Sport´, las negociaciones para fichar a Lautaro Martínez desde el Barcelona siguen vigentes; aunque el Inter de Italia lo declaró tiempo atrás como ¨intransferible¨, el medio italiano indica que los representantes del ¨Toro¨ se encuentran en España.

Al parecer, los representantes de Lautaro, tienen previsto reunirse con dirigentes del Inter por el tema contractual; para tras ello, reunirse en Barcelona con directivos del club blaugrana.

Cabe destacar que no hay nada cerrado, sino que sobre la mesa de negociaciones, no sólo estará la posible salida del ‘Toro’ y la propuesta del Barça, sino también la propuesta de renovación del equipo neroazzurro, que fue en principio rechazada.

Días atrás, Javier Zanetti, vice del club italiano, descartó la salida del argentino. «Lautaro no se va del Inter. No solo el Barcelona está interesado en él, sino que Lautaro sabe que ya está en un gran club. Parece feliz con la vida en Italia, lo cual no es fácil, creo que va por el camino correcto. Por ahora, no se va», había dicho en diálogo con Fox Sports.