Touriñán asegura que tarde o temprano los estatales “cobran sus sueldos”

El secretario general de la Gobernación de Chubut, Javier Touriñán, hizo un análisis respecto de la situación en la que se encuentra la provincia y las alternativas que manejan desde el Poder Ejecutivo para intentar salir de la crisis económica y financiera y para regularizar el pago de los salarios de los trabajadores estatales. Afirmó que al Gobierno le preocupa más la grave situación del sector privado comparando que los empleados públicos, más allá de las demoras, “en algún momento cobran sus sueldos”, deslizando la idea que peor circunstancia atraviesan quienes pierden sus empleos o no tienen ingresos

En primer lugar, el funcionario se pronunció respecto a la reunión que se celebró días atrás en la Legislatura, donde siete diputados se reunieron con las asociaciones sindicales que nuclean a los empleados de la Administración Pública. Al respecto de esto último, Touriñán se pronunció respecto a las dos iniciativas que buscan impulsar: la suspensión del pago de la deuda pública y la aplicación de la Ley Tributaria Extraordinaria.

Pago de la deuda pública

Sobre ambos ítems, el secretario general de la Gobernación apuntó que “ninguna de las dos es factible”. En primer lugar, remarcó que “la estructura que tiene la deuda pública de Chubut es distinta a la que puedan tener otros Estados”. Puntualmente, en la Provincia la deuda tiene como garantía los ingresos por regalías hidrocarburíferas, por lo que el Poder Ejecutivo no puede decidir dejar de hacer frente a sus obligaciones.

“Esta cesión de regalías hace que estos fondos no ingresen nunca a la Provincia y no se puede dejar de pagar. Directamente las petroleras depositan en una cuenta del Banco Comafi el producto de las regalías, de ahí va a una cuenta de reservas y con eso se va cancelando con un fideicomiso los servicios de la deuda”, precisó el funcionario.

Ley Tributaria Extraordinaria

En otro orden, hizo mención al otro de los proyectos que fue tratado durante la cumbre de esta semana entre siete de los 27 diputados y los representantes de las asociaciones sindicales estatales: la propuesta para concretar la Ley Tributaria Extraordinaria, impulsada por la Mesa de Unidad Sindical.

“Nosotros hemos presentado un proyecto ante Nación, que se viene trabajando con los técnicos del Ministerio de Economía de la Provincia, en cuanto a la reforma de la Ley Tributaria. Hay muchos tributos que están desactualizados y otros que no se están percibiendo”, indicó Touriñán.

Ajuste en el Estado

Además, destacó que esta propuesta fue incorporada en un plan para intentar que aumenten los ingresos al Estado. A esto también se le sumó un plan de ajuste sobre la Administración Pública.

No obstante, reconoció que “ninguna medida por si sola determina que va a surgir la solución financiera para la Provincia. En un conjunto, se complementan para poder dar solución en el mediano plazo”.

“Este plan está en marcha. Fue lo que se habló el viernes de la semana pasada en la reunión de gabinete, donde se le pidió a todos los ministros, secretarios y presidentes de entes que dependen del Poder Ejecutivo que produzcan un ajuste en la planta política de cada uno de los organismos. Tiene que ocurrir esta semana y muchos ya lo han presentado”, enfatizó.

Arcioni con Nación

Otro de los puntos a los que hizo referencia Touriñán fue la cumbre que protagonizó el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, con el ministro del Interior de la Nación, Eduardo De Pedro, y la secretaria de Provincias de dicha cartera, Silvina Batakis.

Al respecto, el secretario general de la Gobernación de Chubut se mostró optimista respecto a los últimos diálogos entablados con autoridades de la Casa Rosada y cree que llegará una asistencia económica desde Buenos Aires.

“Tenemos un plan de medidas, pero necesitamos ayuda para cumplimentarlas. Al principio parecía tensa la reunión, pero después se fue distendiendo y finalmente nos fuimos optimistas. Faltaba la devolución por parte de los funcionarios nacionales de qué herramienta iban a considera ellos que era adecuada para la situación de Chubut”, precisó.