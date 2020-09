Tensa calma

Mientras aún resuenan en el Conurbano los ecos de la movilización de La Bonaerense a las puertas de la quinta de Olivos, ahora parece que Berni quiere disolver la Policía Local, sin embargo, no sería bienvenido por los intendentes que buscan retener el control esos efectivos de proximidad. Fiel a su estilo, en declaraciones a TN, el Ministro de Seguridad bonaerense plantó bandera y remarcó que él es quien maneja a la policía y no los intendentes. “Eso no lo digo yo, lo dice la Constitución de la provincia de Buenos Aires”, sentenció.