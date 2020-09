Solamente un 12% de los productores de lana de Chubut tiene rentabilidad

El presidente de la Sociedad Rural de Esquel, Leonardo Jones, habló sobre la situación del sector en materia productiva, en el contexto de la pandemia.

En diálogo con AzM Radio, reconoció que tan sólo un 12% de los productores provinciales genera “rentabilidad positiva”, mientras que al resto “le alcanza para vivir pero no para invertir en infraestructura, que se termina deteriorando”.

También, planteó la necesidad de una “rápida reacción” por parte de los gobiernos Provincial y Nacional ante la plaga de tucura que azotaría la localidad de Cushamen en poco tiempo, localidad que se encuentra alcanzada por la Sociedad Rural.

Un sector diverso

“En este momento, en nuestra región el campo está pasando por la etapa de las esquilas en la producción ovina, que es predominante a medida que uno sale de la Cordillera y se adentra en la Meseta”, señaló el productor y titular de la entidad, a la vez que planteó que “las esquilas implican un movimiento importante de gente, tanto de nuestra provincia como de otras, especialmente en las comparsas de esquila compuestas por gente de Chubut, de Río Negro, mucha de provincia de Buenos Aires y de Corrientes”.

Nueva normalidad

Además, precisó que “hay alrededor de 40 empresas que esquilan en la Patagonia, muchas son de Chubut y otras no; entonces, eso requirió de un trabajo enorme entre las rurales y el Ministerio de Producción desde el mes de mayo, para lograr un protocolo que permita que todos esos trabajadores, que son alrededor de 900, pudieran entrar a la provincia de forma ordenada y con todos los protocolos, para poder resolver las esquilas en todos los campos de la provincia”.

A ello, sumó que “al día de hoy, desde ese punto de vista, con varias restricciones se puede decir que se está esquilando bastante normal”.

Sin acceso a créditos blandos

Sobre el acceso a créditos nacionales o provinciales dado el efecto económico de la pandemia, Jones advirtió que “hoy es medio utópico pensarlo, no hay crédito de ningún tipo en la Argentina a valores acordes para que el sector productivo pueda tomar” y agregó que “la lana tiene un precio internacional que no lo fijan los productores ni nuestro país, sino entre Australia y China que es el principal comprador, y ese valor ha bajado a menos de la mitad en dólares desde hace dos años hasta esta parte; entonces, es muy difícil para un productor con esta situación, salir a tomar un compromiso de crédito a tasas altas como las que hay en el mercado crediticio”.

Inversiones mínimas

“Consecuentemente”, continuó el titular de la Sociedad Rural, “lo que están haciendo los productores es asegurar las cuestiones mínimas, y este año no estamos en una situación como la de 2019 o 2018, donde se permitía realizar inversiones en alambrados e infraestructura, dado que el buen precio de la lana lo permitía; este año, eso ha cambiado muchísimo”.

Escasa rentabilidad

Preguntado sobre la rentabilidad en el mercado, Jones explicó: “El año pasado, un productor necesitaba 3.500 ovejas para poder tener un poco de rentabilidad positiva. Solamente un 10% o 12% de los productores de Chubut tienen más de esa cifra, por lo que el año pasado había un 85% a 90% de productores que no tenían rentabilidad. Uno no puede dejar de vivir, de comer, de alimentarse, de mandar a los chicos a la escuela, por lo que en ese escenario, lo que tiene que terminar eligiendo es que viva la familia, o bien reponer los alambras, galpones, comprar los carneros que hay que reponer, etcétera. Cuando uno no tiene rentabilidad, lo que hace es seguir viviendo, pero se va deteriorando la infraestructura, y eso es lo que ha pasado durante los últimos años”.

Auguran nueva plaga de tucura

Sobre la plaga de tucura en Cushamen, localidad alcanzada por la órbita de la Sociedad Rural de Esquel, Jones apuntó que “prácticamente, cuando empezó a irse la nieve que tantos problemas le trajo a la gente de la zona, empezaron a aparecer los nacimientos de tucura; hoy no hay grandes mangas porque están en un estado más pequeño, pero hay nacimiento en muchos lugares, los productores están denunciando como corresponde porque hay un estado de Emergencia declarado, y ellos están obligados a radicar la denuncia ante las comunas y el SENASA; y los organismos también deben tomar medidas en ese sentido” y agregó que “es muy triste pensar que después de la pasada de la tucura del año pasado, que fue terrible para esa zona, vino un invierno tan duro, y ahora se avecina una nueva pasada de tucura, generando un panorama complicado para toda esa gente”.

Piden “pronta reacción”

Sobre el diálogo con autoridades provinciales, Jones puntualizó que “tenemos contacto permanente con el Ministerio de Producción y con funcionarios de otras áreas, y es importante tener diálogo, intentando siempre trabajar, aún en las épocas más complejas” y destacó que “una demostración de ello es haber logrado el protocolo para las esquilas, que lo hicimos trabajando fuertemente con la Subsecretaría de Ganadería del ministerio”.

No obstante, expresó: “La realidad es que la situación de emergencia es muy grave en toda la zona de Cushamen y de esos productores, y no es solo la nevada sino que vienen de un golpe de la tucura el año pasado, que fue terrible; y ahora se avecina probablemente otro más. Entonces, se necesita reacción rápida del Gobierno Provincial y del Nacional”.