«Show me the Monet», la obra de Bansky que se subastará en más de 3,2 millones de euros

La versión de una de las obras maestras del impresionistas Claude Monet realizada por el artista callejero Banksy será subastada en Sotheby’s de Londres con un precio estimado de salida que oscila entre los tres y cinco millones de libras, lo que representa entre 3,2 a 5,5 millones de euros. «Show me the Monet» («Muéstrame el Monet»), un óleo sobre lienzo creado por Bansky en 2005 y que representa un tributo al maestro impresionista, se subastará en un acto retransmitido por streaming el próximo 21 de octubre, según informó el periódico británico The Guardian. La obra está inspirada en la famosa pintura de Monet «El estanque de las Ninfeas», en la que aparece un puente de madera que se extiende en el estanque de lirios que el artista francés tenía en su jardín -uno de los famosos nenúfares-, pero está repleta de objetos discordantes como carritos de la compra boca abajo y un cono de tráfico que flota sobre el agua. El óleo pertenece a una serie que el artista británico denominó «remixe» de obras de arte canónicas, en la que el artista adopta el lenguaje de la historia del arte y lo subvierte, creando piezas con su propio estilo. De igual manera hizo con los «Girasoles», de Van Gogh, que él pinta marchitos, o con la Marilyn Monroe de Andy Warhol, que convierte en Kate Moss, señala el diario ABC de España. Alex Branczik, especialista en arte contemporáneo de Sotheby’s, sostuvo que es una de las obras más importantes del artista, por ser una de sus imágenes más reconocidas y también por haber formado parte de la primera de las exhibiciones de Banksy en galerías. La casa de subastas considera que la pieza es una «versión disidente» de Claude Monet y con esa obra Banksy «arroja luz sobre la indiferencia de la sociedad hacia el medioambiente y a favor de excesos derrochadores de consumismo», señaló Branczik en un comunicado. En octubre próximo se cumple un año de la venta de «Devolved Parliament» (Parlamento transferido), pintado en 2009 por Banksy, que fue subastada por la astronómica cifra de once millones de euros. (Fuente: Télam)