Por estas horas circula en redes sociales, un aviso en el que se ofrecería una vivienda en alquiler, que no estaría disponible para docentes u otros empleados públicos. Si bien la imagen se hizo viral, es aún un misterio quien estaría divulgando esta publicación, pero no caben dudas que, analizando la situación económico-financiera que atraviesa la provincia de Chubut, y la falta de certeza en el pago de salarios a los estatales, no sería descabellado suponer que alguien quiera tomar precauciones y evitarse el contratiempo de no percibir el pago del alquiler de un inmueble en tiempo y forma. Si la imagen fuera una publicación falsa, entonces estaríamos ante la evidencia de que en ocasiones, el único modo de enfrentar la cruel realidad es través del humor, porque siempre, es preferible reír que llorar.