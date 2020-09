Secuestran en Rawson material de pornografía infantil

En el marco de una investigación por presunta infracción al artículo 128 del Código Penal que reprime la difusión, distribución o tenencia de M.A.S.I. (material de abuso sexual infantil) se realizó un nuevo allanamiento en un domicilio de la ciudad de Rawson, lugar al que se llegó a partir de los datos obtenidos en la investigación a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital.

El caso tiene origen en un reporte de la NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) que da cuenta de la presunta distribución por la red internet, utilizando la conexión de dicho domicilio de un video conteniendo M.A.S.I., conducta prevista por el art. 128 del Código Penal Argentino. En el lugar se procedió a la identificación del presunto imputado y al secuestro de importante cantidad de dispositivos con capacidad digital que podrían contener no sólo el material detectado en el reporte sino otros archivos tales como fotos y videos con menores de edad en actividad sexual explícita.

Debe tenerse presente que numerosos procedimientos se están realizando actualmente en la provincia, en virtud de la comisión de los delitos previstos por el art. 128, que prevé penas de prisión que van de los 4 meses a un año en el caso de la simple tenencia, y de 4 a 8 años en caso que la, o las victimas NNA (niñas, niños y adolescentes) fueren menores de 13 años.

El material secuestrado será sometido a inspección de su contenido por parte de profesionales del ETM a partir de cuyos resultados la fiscalía podrá confirmar o no la existencia de la conducta y en su caso formular las correspondientes imputaciones. La diligencia estuvo a cargo del personal de la Policía de Investigaciones de Rawson, acompañados por profesionales especializados de la UFECyED de la misma localidad.