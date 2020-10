Se reanudan los vuelos diarios entre Buenos Aires y Miami

A partir del 7 de octubre, la compañía American Airlines volverá a unir Miami y Buenos Aires, luego de haber suspendido los vuelos en marzo debido a las restricciones del coronavirus. Aunque, aseguraron que es difícil saber si podrá extenderse más allá de octubre y aclararon que dependerá de las definiciones de las autoridades nacionales respecto a los vuelos regulares.

Desde la compañía señalaron: “Estamos sumamente entusiasmados con esta noticia, ya que seremos la única aerolínea conectando a Argentina con los Estados Unidos diariamente”. Cabe destacar que se trata de vuelos especiales, porque aún el Gobierno no anunció el regreso de las operaciones regulares. Sin embargo, las autoridades de los Estados Unidos no tienen restricciones para el ingreso de argentinos por la pandemia, más allá de los requisitos habituales que son la visa correspondiente y contar con un pasaje de regreso.

Más allá de que no hay una fecha oficial para la vuelta de los vuelos regulares, durante septiembre la ANAC autorizó cerca de 80 vuelos internacionales entre la Argentina y destinos en la región, los Estados Unidos y Europa. Con todo, desde el Ministerio de Transporte aseguran que aún siguen trabajando para que se puedan reanudar las operaciones el mes próximo y no descartan que pueda haber alguna acción administrativa que levante la suspensión.

Air France y KLM

Por su parte y durante el mes de octubre, Air France y KLM mantendrán su operación de dos vuelos especiales de pasajeros a París y dos a Ámsterdam por semana, con conexiones a todo el mundo.

Además, KLM sigue operando 4 vuelos adicionales destinados exclusivamente al transporte de Carga.

Air France y KLM implementaron un completo dispositivo de medidas sanitarias para garantizar un viaje seguro, tanto en tierra como a bordo. El aire de las cabinas de pasajeros es renovado completamente cada tres minutos con aire exterior, gracias a los filtros HEPA, los mismos que se utilizan en los quirófanos de los hospitales. Además, es obligatorio el uso de mascarillas por parte de la tripulación y los pasajeros tanto en los aeropuertos como durante el vuelo. Los pasajeros deben traer consigo mascarillas suficientes para todo su viaje. Para más información acerca de las medidas sanitarias adoptadas por Air France y KLM.