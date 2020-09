Se demora la renegociación y el mes que viene hay que cancelar U$S40 millones

Durante los primeros días de agosto la Legislatura, casi por unanimidad, aprobó el proyecto del Gobierno de Chubut para reestructurar su deuda pública. No obstante, estando ya en los últimos días de septiembre aún no se conocieron avances al respecto y el calendario empieza a amenazar con una asfixia a las arcas estatales.

Lo que sucede es que el próximo 30 de octubre Chubut tiene que hacer frente a un vencimiento de 40 millones de dólares y si no se logra la renegociación de la deuda pública antes de estos plazos, la administración de Mariano Arcioni tendrá que disponer una cifra similar a una masa salarial completa para cancelar compromisos con tenedores de bonos extranjeros. Esta suma alcanza tanto al capital como a los intereses correspondientes.

Deuda salarial

Las alarmas ya se encendieron, teniendo en cuenta que estando ya en la recta final de septiembre aún se debe un alto porcentaje de la masa salarial de julio, la masa salarial completa de agosto y el medio aguinaldo.

De hecho, recién durante las últimas semanas se canceló el Rango 1 de julio, el cual es el que representa una menor erogación para el Poder Ejecutivo. Vale destacar que también se pagaron los haberes de la Policía del Chubut, trabajadores de la Salud y ayer se depositaron las jubilaciones para el Rango 2.

Asistencia de Nación

En cuanto a las reuniones y debates con las autoridades del Gobierno Nacional, desde Provincia esperan que de las mismas resulte una asistencia sustancial para Fontana 50. Es que sin esa ayuda que busca el Poder Ejecutivo provincial, Arcioni tendrá cada vez más problemas para hacer frente a los compromisos económicos.

Chubut, sin oferta

En cuanto a la deuda pública y su renegociación, parece haber quedado en el pasado los augurios que se esgrimían luego de que Nación había alcanzado la reestructuración con sus bonistas. Ahora, con el salto del dólar y las restricciones para la comercialización de la divisa estadounidense, la situación cambió y que la Casa Rosada haya cumplido con su objetivo no tiene una incidencia tan directa en la realidad de las distintas provincias.

Sabido es que Chubut no es la única que presenta dificultades vinculadas con su deuda pública, pero si tiene algunas distinciones negativas en comparación con otros distritos. Por un lado, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son las que están en mejor posición, mientras que Buenos Aires, Neuquén y Mendoza ya hicieron la presentación oficial de sus correspondientes ofertas. En tanto que la administración de Arcioni aparece en la nómina con Chaco y Jujuy, como los distritos que aún no hicieron ninguna formulación formal para reestructurar sus vencimientos.