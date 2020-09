A pesar del compromiso de pago de los sueldos del mes de julio al personal de Salud de Chubut, los trabajadores advierten que no es suficiente. Este miércoles pusieron en jaque al ministro Fabián Puratich, que logró destrabar el pago de sueldos ante el reclamo creciente, pero no pudo garantizar la sustentabilidad que exigen los trabajadores, y se comprometió a gestionar una reunión con el ministro de Economía. Tras la reunión con Puratich y habiendo conseguido el compromiso de pago para el viernes, los trabajadores ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza, porque la respuesta del Ejecutivo es exigua. La deuda salarial es de dos meses y no hay previsibilidad de pago, los insumos para trabajar resultan insuficientes y el estrés laboral producto de la pandemia ha calado hondo en los trabajadores de la Salud. En Chubut se acabó la paciencia y todo indica que las movilizaciones y cortes de ruta irán en aumento si no hay repuesta concretas.