Sastre retomó funciones al frente del Municipio

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, volvió a la actividad al frente del Ejecutivo Municipal tras haber sido diagnosticado, semanas atrás, como positivo de Covid-19 y haber transitado el aislamiento hasta recibir el alta médica.

En este sentido, el jefe municipal dijo estar en buen estado de salud y confirmó que «conversé con las autoridades locales de Salud y, en cuanto sea posible, tanto yo como mi familia nos anotaremos para ser donantes de plasma», a la vez que agradeció «el acompañamiento permanente de nuestros vecinos y vecinas».

También, se refirió a la demora en el resultado de algunos hisopados, algo que el director del Hospital Ísola, doctor Andrés Urbano, vinculó a la importante demanda del principal laboratorio de referencia, ubicado en Trelew, el cual recibe muestras de Puerto Madryn y de Comodoro Rivadavia. Sobre esto último, el Jefe Comunal confirmó que avanzan en gestiones con dos laboratorios privados locales para incrementar la dinámica en la obtención de resultados de hisopados.

Evaluando medidas

Sobre la situación epidemiológica de Puerto Madryn, Sastre explicó que la prórroga o modificación de medidas locales dependerán del próximo decreto provincial elaborado desde el Ministerio de Salud, donde la ciudad podrá adherir en su totalidad o parcialmente. También, sostuvo: “Hemos iniciado la semana con una reunión muy importante con el sector de la Salud, los doctores Ariel Urbano, Mauricio Lucero y Denise Acosta donde estuvimos evaluando la situación actual para poder hacer un diagnóstico real de lo que estamos viviendo en nuestra ciudad. Y de ahí en adelante empezar a ver distintas medidas que van a depender también del nuevo decreto que ya está trabajando el Gobierno Provincial”.

Diálogo con sectores

Además, indicó que “hay inquietud desde varios sectores, estamos muy empapados sobre los temas, el equipo del Ejecutivo viene trabajando hace días y escuchando muchos reclamos. Pero, vamos a seguir tratando de mantener ese equilibrio que hemos tenido, siempre poniendo la salud y la vida por encima de las demás cuestiones”.

No «relajarse»

«Para todas aquellas personas que siguen subestimando la situación, es bueno que escuchen. Es bueno que terminen de entender, no solamente por el daño que se pueden hacer a sí mismo, sino a terceros. Subestimar este tipo de escenario hace mal a la sociedad. No se lo deseo a nadie, más allá de no haber tenido mayores complicaciones, a excepción de la incertidumbre cuando a uno lo llaman para darle la noticia de que es positivo», expresó el Intendente de la ciudad del Golfo, agregando que «en mi familia lo hemos atravesado muy bien».

Convenio con laboratorios

“Trataremos de achicar la brecha que hay con la demora en los diagnósticos de los hisopados, por eso iniciaremos las gestiones con dos laboratorios locales para poder tratar de llegar a tener en el día a día la mayor cantidad posible de resultados y no generar la incertidumbre en el paciente de un posible Covid-19. Así como también, tener mejor canalizada y un mayor control de toda la situación actual de la ciudad”, aclaró Sastre.

Donantes de plasma

“También quiero contarles que hoy, junto al vicegobernador y nuestras familias, nos hemos puesto a disposición de los profesionales de nuestro Hospital Ísola para donar plasma a los pacientes que así lo requieran. En estos tiempos de pandemia que nos toca atravesar, como sociedad, debemos tener un enorme compromiso solidario con el otro y soy un convencido de que eso empieza por casa”, valoró el Jefe Comunal.

Por último, Sastre indicó: “En nombre de toda mi familia, quiero agradecer enormemente a la comunidad porque si algo me llevo de esta experiencia de haber tenido COVID-19, es el cariño de todos los madrynenses. Es en estas circunstancias cuando se ve la parte humana y eso significa que no todo está perdido, que tenemos muchas posibilidades de salir adelante”.