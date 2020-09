Robo en Oficina Judicial de Esquel: todavía no se sabe qué evidencias fueron sustraídas

El comisario Vicente Avilés, Jefe de la Unidad Regional de Esquel, se refirió al robo ocurrido en los Tribunales locales y confirmó que avanza la investigación y recolección de pruebas; días atrás, un total de siete allanamientos fueron llevados a cabo en relación al misterioso episodio.

En diálogo con AzM Radio, el jefe policial sostuvo que “se sigue trabajando de manera silenciosa y profesional por parte de la Brigada de Investigaciones” y sostuvo que “en los primeros pasos de la investigación no se dio con elementos que podrían ser parte de esa Oficina Judicial, lo cual nos llevó a trabajar de ahora en más con los elementos tecnológicos de la institución como el relevamiento de cámaras, teléfonos, intervenciones; es un trabajo muy minucioso”.

Expectativas por eventuales resultados

Por otro lado, Avilés remarcó que “soy optimista y creo que en un plazo no muy lejano tendremos resultados muy importantes; el fin de semana pasado se hicieron siete allanamientos y se incautaron vehículos, evidencias, hubo intervenciones con el gabinete de Criminalística para corroborar resultados de ADN” y agregó que “el trabajo minucioso de Investigaciones requiere de un tiempo”.

Sin monitoreo

“Se han recolectado evidencias muy importantes, biológicas, como para poder tener resultados a futuro; es un trabajo de campo muy minucioso y lógicamente nosotros estamos colaborando con ellos para aportar la mayor cantidad de información”, expresó el comisario.

“El día en que ocurrió el hecho”, continuó, “se generó una situación particular porque no teníamos funcionando el sistema de monitoreo, la cámara de los vecinos tampoco funcionaba; se tuvo que hacer un trabajo muy sigiloso con cámaras de vecinos, atando cabos, lo que nos demandó mucho tiempo”.

“Han hecho un gran trabajo de inteligencia”

Consultado sobre la eventual relación de algunos empleados del destacamento judicial con el hecho acontecido, el jefe policial señaló que “no descartamos hipótesis, y lógicamente a medida que avanza la investigación se van descartando algunas de ellas, pero por el momento no descartamos nada; entendemos que no habría personas (del interior) vinculados, pero sí que se ha hecho un trabajo de inteligencia muy importante, que la gente que ha trabajado en el lugar, ya sea el autor intelectual o no, ha sido experta ya que se han tomado el tiempo para hacer la inteligencia necesaria y determinar que no había vigilancia, incluso aprovechando las condiciones climáticas, algo que un delincuente inexperto no hace”.

Desconocen los elementos robados

“Dentro del legajo de investigación hay personas mencionadas”, detalló Avilés, y admitió que “nos llevó algo de demora en el avance de la investigación el hecho de que la Oficina Judicial aún no termina de hacer los relevamientos generales de lo que tienen incautado allí dentro, ya que tienen muchísimos elementos y eso requiere de un trabajo muy minucioso para establecer cuáles faltan; en principio se hablaba de armas, plata, joyas, pero son datos que todavía no termina de corroborar bien la Oficina Judicial”.

Finalmente, confirmó que “el sistema de vigilancia había tenido un problema de software, vinieron técnicos de Rawson, trabajaron un par de días y ahora funcionan prácticamente todas”.