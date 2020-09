River sin casos y continúa entrenándose en el River Camp

Este jueves, luego del entrenamiento matutino, el plantel de River Plate le dio cierre a su método de “burbuja”.

Tras el positivo de su entrenador de Arqueros, la delegación “millonaria” fue sometida a dos testeos, dando ambas tandas de manera negativa. Por ello, ahora están fuera de la concentración y los jugadores regresaron a sus hogares.



Fuera de la “burbuja”

El caso positivo de COVID -19 de su entrenador de arqueros, encendió las alarmas en River Plate; que llevó a dudar de la continuidad del método “burbuja” no solo en la institución “Millonaria” sino también en el resto de los clubes argentinos que buscarán sumarse a esa modalidad de cara a su participación en la Copa Libertadores.

Sin embargo, los futbolistas y Cuerpo Técnico superaron las dos tandas de testeos realizadas, la última el día miércoles: dieron negativo y eso permitió salir de la concentración exclusiva armada en un hotel y de esa manera, regresar a sus respectivos hogares.

En principio, se había programado retomar el modo “burbuja” el próximo lunes 7, pero se desistió de esa modalidad y únicamente se darán los entrenamientos en el River Camp, los futbolistas asistiendo desde sus hogares, cumpliendo con todos los protocolos armados para la no propagación del COVID-19.

Tras esto, se programó el viaje hacia Brasil, el día 16, para jugar el 17 ante San Pablo por la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.



“Juanfer” es baja

El talentoso mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero, es una de las bajas en el equipo que comanda Marcelo Gallardo: tras varias idas y vueltas, el jugador que anotó uno de los goles más inolvidables para los hinchas “millonarios” en la Final copera ante Boca Juniors en Madrid, seguirá su carrera en China.

Si bien no ha confirmado oficialmente, “Juanfer” pasará al fútbol del otro lado del mundo donde lo económico es el gran atractivo. Antes, compartirá días de descanso con su familia en Miami.

«Me voy bien, he vivido momentos increíbles y cada cual tendrá su conciencia y ya está», contó, agradeciendo a la vez el cariño de los simpatizantes de River: «Le quiero enviar un saludo a todos los hinchas de River, me voy en paz, y feliz con ellos, con todo lo que me han brindado».