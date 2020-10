Río de Janeiro suspendió el Carnaval 2021 por la pandemia

Brasil ocupa el segundo lugar en el mundo por la cantidad de muertos por coronavirus después de Estados Unidos, con 4,7 millones de infectados y casi 140.000 muertes. En este marco, era casi obligado que definieran la suspensión del Carnaval de Río de Janeiro, uno de los eventos más tradicionales del vecino país.

“Llegamos a la conclusión de que el evento debe ser aplazado. No podemos hacerlo en febrero”, dijo a la prensa Jorge Castanheiras, presidente de la Liga Independiente de Escuelas de Samba (LIESA), encargada de la organización de los tradicionales desfiles en el Sambódromo de Río.

De acuerdo a la información publicada, Castanheiras afirmó que “las escuelas de samba no tienen tiempo ni recursos financieros y organizativos para estar prontas en febrero”.



O más grande do mundo

Los tradicionales y mundialmente famosos desfiles del Carnaval de Río se realizan en el icónico Sambódromo, donde las escuelas de samba integradas por cientos de personas caminan y bailan siguiendo un cuidadoso guión, que preparan a lo largo de todo el año, con ropas vistosas, al ritmo que marcan los percusionistas.

Las escuelas de samba habían anticipado en julio que sería difícil organizar el evento para febrero de 2021 si aún no había certeza sobre una vacuna para el nuevo coronavirus a fines de septiembre

El evento atrae a millones de turistas de todo Brasil y el mundo a la ciudad carioca cada año.