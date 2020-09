Referentes de ATE podrían ir a juicio por presuntas amenazas a Meiszner

Este viernes se realizó una audiencia en la que se avanzó en una investigación judicial respecto a una denuncia presentada en septiembre del año pasado por presuntas amenazas que habrían sido esgrimidas por referentes de una asociación sindical estatal contra una persona que en dicho momento ocupaba un cargo como funcionario del Gobierno Provincial.

Puntualmente, la acusación apunta contra Edgardo Hompanera y Carlos Morales, representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quienes podrían ir a juicio por amenazas contra Andrés Meiszner, quien era secretario de Trabajo de la Provincia.

Desde el Ministerio Público Fiscal apuntaron contra los investigados por el delito de coacción simple en calidad de coautores. En tanto que ahora el juez penal Gustavo Castro tiene un plazo de tres días para resolver si se eleva la causa a la instancia de debate oral y público o no.

Pedido de sobreseimiento

Cabe destacar que la Fiscalía estuvo representada por la fiscal Florencia Gómez y el funcionario Leonardo Cheuquemán. En tanto que la defensa de ambos imputados fue ejercida por Sergio Miranda Alcázar, quien solicitó que ambos sean sobreseídos.

La audiencia se desarrolló durante la mañana de la víspera en la Oficina Judicial de Rawson y contó con la presencia remota del magistrado Castro. Ahora, tal como se adelantó anteriormente, se tomará tres días hábiles para resolver si eleva la causa a juicio, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 297 del Código Procesal Penal de Chubut.



La denuncia de Meiszner

En su momento, Meiszner había relatado los hechos ocurridos en su lugar de trabajo donde “de forma intempestiva unas 30 personas se llevaron por delante la mesa de entrada, subieron hacia mi despacho e ingresaron a la fuerza”.

“Quien ingresó primero fue el señor Hompanera, con tres o cuatro laderos con 20 o 25 personas más. Nos encerraron en el despacho, cerrando la puerta y poniendo gente impidiendo el acceso desde afuera”, afirmó en su momento el ex secretario de Trabajo de la Provincia.

En la continuidad del relato de los hechos, Meiszner dijo: “En ese momento, una persona que ya está identificada, y se lo hemos hecho saber a la Policía y a la Fiscalía, me apuntó en la cintura con un arma de fuego en mi cadera izquierda y el señor Hompanera del lado derecho, amenazando que si no retrotraigamos el dictamen respecto a la personería gremial de ATE me iba a pegar un tiro y me iban a matar”.