Recurso desperdiciado

Una vez más la Legislatura de Chubut en el centro de la escena por un hecho por demás ridículo. A las puertas de la Casa de las Leyes se encontró la réplica de un ataúd con la leyenda “Q.E.P.D. Sus ambiciones”. Se desconoce si refería a las ambiciones políticas de los legisladores que están haciendo un pobrísimo papel, o a las ambiciones de los trabajadores que cobrar sus salarios, o quizá cualquier otra ambición que anduviera por la zona. Lo cierto es que el mensaje era evidentemente político, sin embargo, no faltó quien advirtiera que podría tratarse de una amenaza, y fue entonces que en un inusitado operativo, y utilizando valiosos recursos para la investigación criminal, se desarmó lo que no era más que unas cuantas cajas de cartón. Pero los recursos humanos y materiales de criminalística se pusieron a disposición para descartar que se tratara de un peligro para los moradores de la Casa. Culminado el procedimiento, alguien mencionó que “para que constituya una amenaza, primero habría que asegurarse que haya diputados presentes en la Legislatura, lo que no estaría sucediendo con frecuencia”, ironizó.