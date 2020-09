Qué son y cómo funcionan las escuelas generativas que podrían llegar a Chubut

Días atrás, el secretario de Educación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, Diego González, encabezó la tercera reunión, a través de la plataforma Zoom, con referentes deportivos de la zona e invitados de otros puntos del país, donde se abordó la estructura de las denominadas “escuelas generativas”.

En diálogo con El Diario WEB, los presentes se interiorizaron sobre el funcionamiento que tienen las instituciones deportivas que cuentan con complejos educativos dentro de su estructura y que podrían funcionar como sedes para este tipo de instituciones, que han proliferado y con gran éxito en la provincia de La Rioja en los últimos años.

Nuevos modos de enseñar y aprender

Las Escuelas Generativas, cuyo nombre se eligió en alusión a la corriente artística, son instituciones que apuestan por un nuevo diseño de espacio físico y nuevos modos de interacción social y uso del tiempo, atravesados por un eje de activación que define la impronta de cada institución. Hacer de la escuela una elección de vida y no una obligación es lo que está logrando el modelo educativo de la provincia de San Luis que cumple tres años creando instituciones educativas públicas, gratuitas e inclusivas, que funcionan en espacios no tradicionales. En septiembre de 2016 se lanzó la primera escuela y se transformó en un modelo único en el país. Muchas de las escuelas comenzaron a funcionar en clubes, otras se conformaron en asociaciones civiles que en algunos casos funcionaron con préstamos de algún edificio escolar rural viejo, de la provincia o readaptando espacios.

Nueva experiencia

Al respecto, González relató que “empezamos a investigar sobre escuelas generativas, dimos con el presidente del Club Juventud de San Luis, Juan Martín De Divisia; primero me reuní vía Zoom en forma personal y me contó cómo es la experiencia, y el día lunes 21 de septiembre hicimos la tercera reunión, donde él explicó cómo se lleva adelante una escuela generativa, cómo intervienen el Estado y la institución, los chicos y cómo es el sentido de pertenencia de tener un club adentro de una escuela”.

Los clubes, interesados

A ello, agregó que “esto es un acompañamiento más a las instituciones de distintos puntos de la provincia, las cuales están muy interesadas en tener colegio; obviamente, la coyuntura actual de la provincia y la pandemia hoy no lo permiten, pero me parece importante seguir acompañando a la institución” y anticipó que “estamos tratando de socializar la ley que tiene San Luis para que vayan viendo cómo es, para que haya que pensar entre todos cómo adaptarla a la realidad de cada localidad y de la provincia; pero no seremos nosotros quienes impulsemos esa Ley, sino que serán los clubes quienes busquen impulsarla”.

Capacitaciones

En el ámbito pedagógico, el Secretario mencionó: “Pensamos que los docentes que llevan adelante estas escuelas generativas puedan dar una capacitación a los referentes de los distintos clubes, para que en este tiempo de pandemia y coyuntura que tiene la provincia, esto vaya madurando y se pueda llevar a cabo en Chubut”.

Consultado sobre la enseñanza en este tipo de establecimientos, puntualizó que “están orientadas a la individualidad que tiene cada chico, respetando sus tiempos; esa sería la gran diferencia, no es algo demasiado estructurado como lo puede ser la escuela convencional; la experiencia de San Luis ha sido muy buena, hoy hay allí escuelas generativas de fútbol, de ajedrez, de arte; realizaron un espacio de deportes alternativos y también pusieron una escuela generativa allí; se adapta el gusto del chico a través de su motivación”.

Menos deserción y violencia escolar

En una de las presentaciones, “el gobernador de San Luis hablaba de que no hay deserción escolar ni violencia, ya que el chico va a la escuela feliz porque está relacionado con aquello que lo motiva y que le gusta”, apuntó González, quien destacó que “el trabajo que llevan adelante los docentes en la educación convencional es enorme, pero es tanta la demanda hacia el docente hoy por hoy, que no se logra poder respetar la individualidaad de cada chico; y estas escuelas persiguen esa idea”.