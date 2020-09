Puratich confirmó que un laboratorio de Madryn no notificó casos de Covid

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, encabezó una conferencia de prensa en donde confirmó que desde el Poder Ejecutivo mantuvieron reuniones, a través de videoconferencias, con autoridades de distintas localidades. En las mismas, se dialogó sobre las medidas que van a tomar durante los próximos días, en el marco de la escalada de casos de Covid-19 en distintos puntos de la Provincia.

Tras los debates, finalmente se definió prorrogar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) vigente por 14 días más, aunque con algunas modificaciones. Según esgrimió el titular de la cartera sanitaria, el objetivo de esto es evitar aglomeraciones de personas y un crecimiento de circulación durante el Día de la Primavera, el 21 de septiembre.

Dentro de los cambios específicos, se resolvieron modificaciones por sugerencias por los intendentes de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Según Puratich, en las localidades del sudeste chubutense, se va a extender el horario de los locales gastronómicos de lunes a sábado hasta las 23 y con reservas.

Reducción de circulación

Además, el ministro adelantó que tomarán medidas para reducir la circulación entre localidades y dentro de los ejidos urbanos también: “Vamos a fortalecer la circulación entre las ciudades. Todas las ciudades están en riesgo y mientras más circulación haya entre ciudades y dentro de las mismas ciudades, la perpetración de estos brotes va a ser más grande”.

Sobre la falta de cumplimiento de las normas que se evidenciaron durante los últimos días en Rawson y Playa Unión, Puratich insistió con que “no estamos pidiendo que se queden en las casas, pero vemos que hay un incumplimiento muy grande y eso fomenta los contagios”. “El virus no está en el aire, el virus está en una persona y cuando esas personas circulan aumenta el riesgo”, agregó.

“Las actividades recreativas son todas grupales. No se respetan las distancias y uno sabe que tanto cuando uno camina, anda en bicicleta, corre, al estar pegados aumenta el riesgo de contagio. Si vamos a hacer las actividades, hagámoslas respetando las medidas”, enfatizó

Hisopados privados

Sobre los hisopados que se realizan en las entidades particulares y no en los centros de Salud pública, el ministro explicó que “hay un solo laboratorio en Puerto Madryn que es el que tiene la habilitación del Ministerio de Salud de la Provincia para realizar la prueba en su totalidad dentro de su laboratorio. Hay otros que lo que hacen es hacer la toma de la muestra del hisopado y se deriva al Instituto IACA en Bahía Blanca para que se realice en ese lugar”.

“Quienes están habilitados han cumplido con las normas. Tuvimos un inconveniente, en particular, con otro laboratorio de Puerto Madryn, donde se hicieron hisopados y que no habían sido notificados de forma fehaciente al Ministerio de Salud”, reconoció el funcionario.

Al respecto de esta situación, Puratich recordó que “nosotros desde el principio de la pandemia sacamos una resolución desde el Ministerio de Salud, donde se indican los circuitos que deben seguir las personas. Cuando uno va a un lugar a hacerse un hisopado, hay que cumplir un circuito y en ese circuito lo fundamental es completar una ficha epidemiológica y que los resultados sean reportados al Ministerio de Salud para que podamos hacer el rastreo epidemiológico de la situación”.

Pasos a seguir por el incumplimiento

“Tuvimos un inconveniente con un laboratorio en particular y ya se tomaron las medidas y en el día de ayer (por el lunes) se hizo una inspección a través de Fiscalización Sanitaria, se le labró un acta y hoy tenemos que tener el descargo de ese laboratorio para ver qué resolución tomamos”, insistió.

En cuanto al costo que tiene cada hisopado, Puratich afirmó que el mismo “es alto”. “Si uno tiene que tomar la globalidad de lo que necesita para hacer cada hisopado, es de alrededor de los 60 dólares cada uno. Hasta ahora hemos tenido una provisión permanente desde el Instituto Malbrán, pero si tenemos que salir a comprar los insumos, como nos pasó en alguna oportunidad, el total es de 60 dólares. No es un procedimiento barato”, detalló.

Por último, el ministro de Salud de Chubut aclaró que se hizo un convenio con las obras sociales para que se haga un reintegro por parte de dichas entidades sobre los hisopados que se realizan a persona que cuentan con obras sociales.