Prorrogaron el llamado para el Premio L’Oréal-UNESCO

Debido al récord de inscripciones y a la gran cantidad de consultas recibidas, L´Oréal Argentina y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) anunciaron la prórroga a la convocatoria del Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” que distingue la excelencia científica y estimula la participación de las mujeres en el ámbito científico. La misma se extenderá hasta el viernes 11 de septiembre inclusive.

Al momento, ya se postularon más de 130 proyectos, marcando un récord para la categoría propuesta en esta edición. Al igual que en 2019, este año se reconocerá la trayectoria de una investigadora y se premiará la formación y el desarrollo de una joven investigadora o becaria postdoctoral.

Edición 2020

Durante la 14º edición, los proyectos de ambas galardonadas deberán estar enmarcados en las “Ciencias de la materia”, específicamente en una o varias esferas de alguna de las siguientes áreas/disciplinas: Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales.

Este concurso premia la excelencia científica, promoviendo y estimulando la participación de las mujeres en el ámbito científico, para lo cual otorga una ayuda económica de 700 mil pesos a una investigadora argentina de hasta 54 años para que continúe con el desarrollo de su proyecto dentro del país. Asimismo, se entregará un premio de 490 mil pesos para una joven investigadora de hasta 36 años o becaria en etapa de formación postdoctoral. A su vez, se entregarán menciones especiales.

Requisitos

Los requisitos para acceder al Premio Nacional son pertenecer a la carrera de investigador del CONICET; ser directora de un proyecto que se encuentre en curso; tener hasta 54 años de edad inclusive al cierre de la convocatoria; y que el proyecto se encuentre vinculado a alguna de las disciplinas listadas de la categoría y se realice en la Argentina (válido para todo el Territorio Nacional, Antártida e Islas del Atlántico Sur).

Aquellas investigadoras que se hayan presentado en ediciones anteriores y que no hayan salido seleccionadas, así como también las candidatas que hayan recibido menciones especiales en ediciones anteriores pueden postularse nuevamente para el Premio Nacional L’Oréal – UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE – Por las Mujeres en la Ciencia en colaboración con el CONICET. Aquellas investigadoras que hayan recibido mención especial con anterioridad, quedarán exentas de recibirla nuevamente.

No serán consideradas para postularse en la candidatura las ganadoras de las ediciones anteriores del Premio Nacional L’Oréal – UNESCO “Por la Mujer en la Ciencia” con el respaldo del CONICET, o ganadoras del Premio Internacional.

Por su parte, los requisitos para acceder a la Beca son pertenecer a la carrera de investigador del CONICET, ser becaria postdoctoral del Consejo o tener Beca de Reinserción; participar de un proyecto que se encuentre en curso; tener hasta 36 años de edad inclusive al cierre de la convocatoria; y que el proyecto se encuentre vinculado a alguna de las disciplinas descriptas en el punto B y se realice en la Argentina (válido para todo el Territorio Nacional, Antártida e Islas del Atlántico Sur).

No serán consideradas las ganadoras de Becas Internacionales UNESCO-L’Oréal For Women in Science”.

Los trabajos presentados serán evaluados por un comité de reconocidos especialistas, y un jurado de notables elegirá a las dos mujeres distinguidas y las menciones correspondientes. Serán galardonados aquellos trabajos que se destaquen por su dedicación, compromiso, beneficios, y por el aporte al desarrollo de la investigación e impacto en la Argentina.