Primera práctica de “la Banda” en la nueva normalidad

Este jueves por la mañana, Guillermo Brown cumplió con la primera jornada de entrenamientos en la pretemporada de cara al nuevo Torneo de la Primera Nacional que, si bien aún no tiene fecha de inicio ni formato confirmados, ya tiene a sus clubes participantes realizando los entrenamientos.

En el caso de “la Banda”, se entrenó en dos turnos, con grupos conformados por cuatro jugadores cada uno. De aquí al fin de semana, completarán el periodo de cuarentena cinco jugadores más, que podrán, de superar los testeos, sumarse a las prácticas.

Brown comenzó los entrenos

En la cancha auxiliar del Estadio “Raúl Conti”, realizando ejercicios físicos y con pelota, siempre de manera individual, parte del plantel de Guillermo Brown inicio los entrenamientos de cara al nuevo Torneo de la Primera Nacional.

Se desarrollaron los entrenos en dos turnos con dos grupos conformados por cuatro jugadores cada uno: en el que entrenó desde las 8:30 horas, se presentaron Guillermo Ferracuti, Franco Agüero, Julián Bonetto y Khalil Caraballo; mientras que en el segundo turno, practicaron Abel Méndez, Elián Coronas, Mauro Cortez, Fabricio Romero y Alan Sánchez.

Mismo método, se continuará en la jornada de este viernes; esperando que, de aquí al fin de semana, completen el periodo de cuarentena los jugadores Mauricio Vera, Matías Ruiz Díaz, Matías Ahumada Acuña, Sebastián Medina, Leonel Álvarez, Braian Aquino más Cristian García.

Algunos días más de aislamiento le quedan al mediocampista central Axel Juárez; en tanto que Nicolás Herranz acaba de iniciar su etapa de cuarentena en Puerto Madryn, ya que llegó el propio miércoles último, el lunes llegará el arquero Luciano Guarracino.

“Falta ritmo, reacción” dijo Ferracuti

El Diario, habló con uno de los jugadores ya referentes de Brown, como es el caso del lateral izquierdo Guillermo Ferracuti, quien comentó respecto al reinicio de los entrenos que “hoy arrancamos, después de tanto tiempo. Comenzamos tranquilos, esta semana es más tranquila, como para agarrar un poco de ritmo. La semana que viene se subirá la intensidad”.

A lo que, con respecto a tanto tiempo de parate sin entrenos dentro de campo de juego y de futbol, indicó que “se hace notar el parate de estos 4/5 meses que no entrenamos con un PF” . Sumó, a la vez, que “se nota más cuando agarrás la pelota, haces algún trabajo con pelota, esa intensidad que tenías antes, se recontra nota. No parece, pero cuando empiezas a correr con la pelota, te das cuenta de que te falta ritmo, reacción. Pero es normal. Vamos a estar todos así. El contacto con la pelota es lo que más se perdió”.

En cuanto a la metodología de los entrenos, ´Ferra´, contó que “por ahora somos 7, un grupo de tres y uno de cuatro. Desde el viernes se empiezan a agregar compeñraos a medida que van cumpliendo la cuarentana los que llegaron. Por el momento es reducido el grupo”.

Guillermo transita por su tercera Temporada en Brown y llegará a su cuarta el próximo 2021. Consultado por los objetivos para este Torneo, aseguró que “lo que pensamos todos es darle un final a este Torneo, si se puede, porque se complica cada vez más con el crecimiento de los contagios, porque los clubes tienen muchos jugadores contagiados que no pueden entrenar, eso perjudica porque se pierden15 días de entrenamiento”. Sumó, además que “el año que viene arrancará un nuevo Torneo, que será diferente porque se jugará de enero a diciembre”, pero destacando que “a prepararse bien, tratar de agarrar ritmo lo más rápido posible. Nos costará a todos, estamos todos los jugadores de todos los clubes así. Tratar de volver a ese ritmo que teníamos antes que creo que veníamos bastante bien”.

En cuanto al tiempo sin entrenar, sobre como mentalizarse nuevamente en entrenar Guille contó que “al principio costó, pero cuando uno vio que venía para largo, había que mentalizarse en entrenar lo que se puede, donde se pueda y tratar de mantener. Una vez que uno arranca a entrenar como hoy, uno se mentaliza en ponerse bien y competir”.

“Es tratar de hacer una buena pretemporada, cuidarse bien, porque después de un parate tan grande, el cuerpo se desacostumbró y exigirse de más no está bueno tampoco. Una vez que uno comienza y se pone una fecha, volvés a focalizar, tenés una fecha, un día de arranque, que si bien no está confirmado se hable de dentro de un mes/mes y medio, ahora focalizás en ese objetivo”, dijo el defensor con optimismo.

Consultado por el formato del Torneo, que si bien no está estipulado ha trascendido un bosquejo que tendría aceptación entre los dirigentes, Ferracuti explicó que “según entre los jugadores con los que hablé yo, lo primordial era jugar las fechas que quedaban y luego el Reducido como estaba armado, pero ahora los tiempos corren. El formato de que se juega ida y vuelta, el que pierde queda afuera y el que gana va avanzando, los de arriba tienen un poco más de ventaja con descanso y entrenamiento. De esa forma también me gusta”.

“Lo importante es darle un fin a este Torneo. Esta bueno que con este formato, todos tengan chance de ganar y le da posibilidades a todos de ascender o de pelearlo”, sumó.

En cuanto a su renovación con “la Banda”, destacó que “con la ciudad siempre estuve contento, siempre dije que me gustó y me siento bien. El club me gusta, es todo un combo. Uno analiza todo. Tomé una decisión que para mí es la correcta, uno tiene que ir donde se siente bien, estoy contento de haber renovado” .

Por último, como uno de los referentes del equipo, aseveró que “los chicos que no conocen el club, a medida de que se vayan sumando y vaya pasando el tiempo. Vamos a tener que esperar un tiempo para que estemos todos juntos”, valorando y haciendo hincapié en que “vamos a tener que estar atentos con el cuidado personal, porque se infecta uno y afecta a todo el grupo que está con él. Pero una vez que estemos todos y pase el tiempo, el grupo se va armando, nos vamos conociendo, así que hay que esperar un tiempito para eso”.

“Hoy cuando llegamos, fue bajar del auto y directo a entrenar, te hace acordar cuando estabas en Infantiles, que llegabas cambiado de tu casa a entrenar, entrenabas y te ibas a casa a bañar. Pero bueno, así será todo este tiempo. Hay que estar en la limpieza de todo lo que usemos pero hay que adaptarse. Lo bueno es que empezamos a entrenar, así que estamos focalizados en eso”, finalizó.