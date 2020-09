Preventiva para ex concejal K acusado de abuso de menores

En Santa Cruz, detuvieron al ex concejal de Río Gallegos, Emilio Maldonado, (Frente de Todos) luego de que la jueza penal Valeria López Lestón dictó su procesamiento con prisión preventiva en la causa que lo tiene como imputado por abuso sexual a dos niñas de 10 y 13 años.

“Estamos esperando que metan preso de una vez a Maldonado porque hay suficiente prueba para que esté preso, el fiscal (José Chan) no quiere tomar nuestro pedido para que la jueza avance en esa resolución”, dijo a Télam Roxana, mamá de la niña de 10, antes de conocerse la detención. Para la mujer, “los abusos fueron probados por la Cámara Gesell”, en la que las niñas declararon el 8 de julio pasado, y la situación de Maldonado quedó “agravada” tras su declaración indagatoria del 16 de septiembre último.

“Al no tener más argumentos trató de sacar a la Jueza, pero tampoco pudo”, argumentó Carolina, madre de la otra niña, en referencia al pedido de recusación de la jueza López Lestón que presentó el acusado, del que fueron notificadas las partes que fue rechazado.

Renuncia

Maldonado, del Frente de Todos, presentó la renuncia al cargo de concejal que asumió en diciembre pasado, tras hacerse pública en redes sociales la primera denuncia. “Consciente que me debo al pueblo que depositó en mí su confianza, considero está la decisión más acertada”, expresó en el pedido de renuncia aprobado por unanimidad el 29 de junio pasado y en el que aseguró estar “a entera disposición de la justicia”.

La mamá de la niña que cumplió 10 años hace una semana recurrió a las redes sociales para hacer pública la denuncia, después de seis días de haberla realizado en sede policial. “No quiero que le vuelva a pasar a ningún niño una situación como la que le tocó vivir a mi hija, que ha sido revictimizada por el Estado”, justificó la mujer.

La segunda denuncia contra el exconcejal fue por un presunto abuso ocurrido en 2018 contra otra niña, que hoy tiene 13 años, y se concretó a partir de la publicación de la mamá de la más chica en redes sociales.