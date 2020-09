Prestadores turísticos de Esquel advierten por “mensajes poco claros y falta de empatía”

Uno de los prestadores turísticos de la localidad de Esquel, Martín Capllonch, criticó el abordaje del sector en el marco de la pandemia de Covid-19. Al respecto, el comerciante explicó, en diálogo con AzM Radio, que “por supuesto, para los prestadores que dependemos de la actividad turística en invierno, estar cerrados significó una pérdida muy importante” y remarcó que “lo que todos lamentamos y lo que se ve en el día a día es la falta de un mensaje claro, de respuesta en tiempo y forma, generalmente del Estado, de las autoridades y las instituciones”.

Preocupación e incertidumbre

En el mismo sentido, el prestador expuso que “si hay algo que ha dejado a la vista la pandemia es la falta de preparación, obviamente teniendo en cuenta el contexto ya que no vamos a criticar por el solo hecho de criticar, pero la falta de comunicación institucional hizo que por momentos no hubiera un mensaje claro de qué iba a pasar, y sin lugar a dudas, por lo menos en nuestro ámbito genera más molestia e incertidumbre”.

Turismo cerrado, casinos abiertos

Sobre esto último, puntualizó que “las autoridades tienen que tomar decisiones y hacerse cargo de las mismas con una argumentación clara, es así de sencillo; no soy yo ni nadie del sector el que toma la decisión, uno solamente se lamenta por no haber tenido temporada” y aclaró que “por supuesto que entendemos el contexto, aunque cuesta entender cuando hay otros centros abiertos o cuando hay un casino abierto”.

Sin mensajes claros

Por otra parte, Capllonch sostuvo que “cuando la autoridad competente toma una decisión, se hace cargo, la comunica de manera correcta y se presentan los argumentos de por qué se hace una cosa u otra, es mucho más fácil entender, prepararse; pero no, hasta último momento no se sabe si se abre o no, si se puede o no se puede, si vamos o venimos, y lamentablemente la respuesta estatal, cuando no es nula llega tarde”.

“Hay falta de empatía”

Actualmente “hay una situación crítica que siempre la termina pagando el prestador más chico, que no tiene la espalda para aguantar esto”, apuntó el comerciante, advirtiendo que “casi podría decir que hay una falta de empatía de los que toman las decisiones, y el turismo está donde siempre, en un lugar donde no se le da la importancia que merece”.