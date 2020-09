Premio a científicos argentinos por su aporte a la neurociencia

Como cada año, la Fundación Bunge y Born otorgó los premios que distinguen la labor y trayectoria de los investigadores argentinos. En esta oportunidad, el reconocimiento estuvo destinado a quienes investigan en la rama de la neurociencia experimental.

El principal galardón lo obtuvo el doctor Jorge H. Medina, investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Biología Celular y Neurociencia “Profesor Eduardo De Robertis” (IBCN, CONICET-UBA). “El Premio Bunge y Born representa muchos años de dedicación a la ciencia y a la formación de recursos humanos” declara Medina. Cabe destacar que el investigador participó activamente en la formación de los científicos distinguidos con el Premio Estímulo 2020. “Ese es un reconocimiento aún más sólido”, sostiene.

Medina se dedica desde hace más de 25 años a la neuroquímica, la neurofarmacología y la neurociencia experimental. Es especialmente reconocido por sus contribuciones sobre los mecanismos de formación, expresión y persistencia de la memoria. Actualmente, el científico investiga los mecanismos del olvido en la memoria.

En tanto, el Premio Estímulo fue otorgado a Pedro Alejandro Bekinschtein y Noelia Weisstaub, investigadores independientes del CONICET en el Instituto de Neurociencia Cognitiva y Traslacional (INCYT, CONICET – INECO – FUNDACION FAVALORO) y codirectores del Laboratorio de Memoria y Cognición Molecular del INCYT. Además, Bekinschtein es director de investigación de la Fundación Instituto de Neurología Cognitiva (INECO).

El trabajo

Recientemente los científicos publicaron un estudio, en la revista Nature Communications, en el que comprobaron que la capacidad de olvidar de forma activa no es un proceso únicamente humano. La investigación destaca el desarrollo del primer modelo animal para estudiar el proceso del olvido inducido por la recuperación. Una mejor comprensión de los fundamentos biológicos de estos mecanismos podría facilitar en el futuro el desarrollo de tratamientos destinados a olvidar eventos traumáticos.

Sorprendido por el reconocimiento, Bekinschtein expresó: “No me lo esperaba. Siento que es muy emocionante”. Y agrega: “El premio es muy importante y me emociona aún más compartirlo con mi compañera de trabajo de varios años y con quien fue mi director de doctorado”. Por su parte, Weisstaub dijo: “Fue una sorpresa grande y compartirlo con Bekinschtein y Medina lo hace más emotivo”.

Respecto de los galardonados en la edición 2020, el director ejecutivo de la Fundación, Gerardo della Paolera, declaró: “Estamos orgullosos de que tan destacados investigadores se sumen a la lista de los científicos más reconocidos de nuestro país, premiados por la Fundación a lo largo de tantos años”.

El Premio Fundación Bunge y Born y el Premio Estímulo se otorgan desde 1964 y 2001, respectivamente. Por primera vez en más de cincuenta años, el contexto actual forzará a los organizadores a trasladar la ceremonia a la modalidad virtual. La misma se llevará a cabo el próximo mes de noviembre. (Fuente: CONICET)