Planta Potabilizadora: Maderna presentó la ambiciosa obra de presedimentadores

El intendente de la ciudad de Trelew, Adrián Maderna encabezó junto a autoridades de la Cooperativa Eléctrica el acto de presentación de la obra de presedimentadores para la ampliación de la Planta Potabilizadora N°1, que tiene por objeto evitar que deba detenerse la potabilización ante situaciones de turbiedad que presente el agua del Río Chubut ante determinados fenómenos climáticos.

“Para nosotros es un día muy importante porque vamos a resolver un problema que es histórico en la ciudad. Y esto es el resultado de un trabajo en conjunto con la Cooperativa Eléctrica, el gobierno provincial y por supuesto con el gobierno nacional”, aseguró el intendente Adrián Maderna durante la presentación.

En este sentido, el jefe comunal recordó los hechos acontecidos en la ciudad durante los últimos años que afectaron el normal suministro de agua potable a los vecinos de la ciudad como consecuencia de distintos fenómenos climáticos que azotaron la ciudad. “Somos conscientes de la crisis hídrica que atravesamos en 2017 y de la que Trelew no fue ajena, con 13 días sin agua, y tras ello otro hecho similar que también postergó el suministro de agua para los vecinos. Por eso, a partir de eso empezamos a desarrollar el proyecto con profesionales técnicos de la Cooperativa y del municipio, que fuimos a presentar en el mes de enero ante el administrador del ENOHSA, Enrique Cresto, tras reunirnos con el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, gracias a las gestiones realizadas por Julián Leunda. Y se firmó el convenio marco a través del gobierno provincial, que nos posibilitará tener en la ciudad una obra de gran impacto social que beneficiará a todas las familias”, subrayó Maderna.

Financiamiento nacional

Además, el mandatario también destacó el hecho de poder contar con el acompañamiento, la aprobación de los proyectos y posterior financiamiento tan necesario para obras de esta envergadura por parte del actual gobierno nacional. “Durante los cuatro años de gestión del anterior gobierno nacional hemos presentado más de 70 proyectos ejecutivos. Y si bien fueron aprobados casi todos, ninguno fue financiado. Y en menos de un año de gestión este actual gobierno nacional ya estamos obteniendo el primer logro en materia hídrica sumado a las cloacas y los más de 700 millones de pesos presentados en proyectos en esta temática. Eso sin contar los proyectos presentados en materia del programa Argentina Hace, o los demás proyectos vinculados con el colectivo de género, de servicios, y de arquitectura para la ciudad”, señaló el intendente.

Trelew a 50 años

Por último, Maderna también explicó que esta planificación derivada en la adecuada presentación de cada uno de los proyectos ejecutivos, tiene que ver con una perspectiva de ciudad pensada para los próximos 50 años. “Estamos pensando en un Trelew no solamente en el corto plazo, sino en una ciudad de acá a los próximos 50 años. Quizás con esta obra no iremos a cortar una cinta, pero la van a poder aprovechar nuestros hijos y nuestros nietos. Pensamos en un Trelew progresista, con un Parque Industrial a desarrollar con servicios, estamos a punto de poder inaugurar la obra de la subestación generadora N°2 que dotará de servicios no tan solo al Hospital de Alta Complejidad sino también al radio céntrico, trabajando en proyectos de cloacas, pavimentación, mejoramientos habitacionales, y lo hacemos en pandemia y en un pos Macri. La Municipalidad de Trelew sigue haciendo cosas y nadie nos va a doblegar ni podrá parar una gestión que tiene humildad, respeto, sentido común, y que trabaja para la gente”.

Ante fenómenos climáticos

Estuvieron presentes en el acto junto al intendente Adrián Maderna, el presidente de la Cooperativa Eléctrica, Fabricio Petrakosky; el secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Sebastián de la Vallina; el Subsecretario de Planificación de Provincia, Eugenio Kramer; el gerente de Agua Cloacas de la Cooperativa, Federico García, y el ing. Javier Whaler del mismo sector. También asistieron a la presentación los diputados provinciales José Giménez, Leila Lloyd Jones y Ángel Chiquichano; así como el presidente del Concejo Deliberante, Juan Aguilar, y las ediles Lorena Alcalá y Virginia Correa.

Vale recordar que Trelew se abastece de agua potable a través de dos plantas potabilizadoras que usan de fuente el cauce del Río Chubut. Aguas arriba de la ciudad de Trelew se encuentra el embalse del dique Florentino Ameghino, que sirve de regulador de caudal y de generador de energía eléctrica. La calidad del agua del Río Chubut es aceptable y su turbiedad durante el año es de aproximadamente 20 a 40 UNT. Cuando se presentan precipitaciones en la Meseta patagónica, el río recibe la escorrentía superficial que acarrea sedimentos, limos y arcillas, lo que provoca un aumento en la turbiedad a valores superiores a 3000 UNT.

Las plantas potabilizadoras instaladas tienen una capacidad de procesar agua con tenores de turbiedad menores a las 1000 UNT, por lo cual, ante estos fenómenos de elevada concentración de limos y arcillas se saturan de barros y salen de servicio por su bajo rendimiento. Estos fenómenos de alta turbiedad suelen presentarse por lapsos de tiempo acotados, inferiores a 24/36 horas, el servicio de agua potable se ve resentido consumiéndose las reservas y/o produciendo cortes del suministro por cortos periodos de tiempo.

El episodio de 2017

En abril de 2017 se presentó un fenómeno climático de fuertes precipitaciones al sur de la provincia que activaron el cauce seco del Río Chubut, que aportó un volumen significativo de agua, limos y arcillas al embalse del Dique Florentino Ameghino, aumentando la turbiedad del Río Chubut a 7000 UNT en un primer momento y a valores superiores a 3000 UNT en forma continua por un periodo de 15 días. Esto obligó a la salida del servicio de las plantas potabilizadoras de la ciudad de Trelew por saturación de barros. Se presentó un estado de emergencia que derivo en el corte del suministro y racionalización del recurso. Mediante una obra provisoria construida en cercanías de la Planta Potabilizadora N°1, denominada presedimentador o piletón de decantación se logró reducir la turbiedad del Río Chubut a valores menores a las 1000 unidades, la que posibilitó la entrada en servicio de la Planta N°1 a un 35% de su capacidad instalada.

Esta obra provisoria necesitaba correcciones y mejoras para enfrentar futuros aumentos de la turbiedad del Río Chubut en un corto plazo, con el objetivo de disminuir los niveles de sedimentos en el ingreso a la planta cuando el Río Chubut presente turbiedades extraordinarias, utilizando el sector de las instalaciones existentes para construir un presedimentador de alta tasa compuesto de tres módulos de hormigón armado.