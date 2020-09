Picantes declaraciones de Marcelo Gallardo

Este martes, el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, dio una conferencia de prensa en la previa de lo que será la presentación de su equipo por Copa Libertadores este jueves ante San pablo en Brasil.

Polémicos y acertados testimonios del entrenador “millonario” que cuestionó la demora en permitir el regreso a los entrenamientos de los planteles, y permitirlo en este tiempo, donde el contexto sanitario del país está en su máximo peligro.



Ampliación de listado y desventaja de entrenamientos

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo, el entrenador de River Plate, brindó interesantes y tajantes declaraciones, en la previa de lo que será el reinicio de la Copa Libertadores, no solo para su equipo el jueves venidero, sino también este martes para resto de equipos sudamericanos.

Gallardo, tomó la decisión de no ampliar el listado de buena fé por lo que indicó “yo trabajo con un grupo profesional de no más de 30 jugadores, es simple. Ese es el grupo que integra la lista de CONMEBOL. Después, de acuerdo a las posibilidad que nos daba CONMEBOL de sumar 10 cupos más, me parecía un despropósito, no tengo 10 jugadores más conmigo y los jugadores de Reserva empezaron a entrenar hace una semana y tercero porque no iba a generarle ninguna falsa ilusión a esos chicos que les queda un recorrido por delante muy importante. Hoy no están preparados para integrar una lista de competencia internacional y prestigiosa como es la Copa Libertadores”.

“Si en algún momento hay un episodio que indica que podemos estar expuestos a un contagio masivo, será porque no teníamos que jugar. Si estamos expuestos a eso, es porque la pandemia indica que no podíamos jugar”, declaró el DT.

En la situación comparación con su equipo rival, el San Pablo, que ya está en competencia desde hace semanas, “El Muñeco” explicó que “San Pablo no tiene la culpa de tener 12 o 13 partidos más que nosotros, por eso es difícil. Tenemos que intentar sobrellevarlo. Es lo que nos ha tocado. Por esto teníamos intenciones de iniciar entrenamiento antes, no tanto por la competencia, sino porque los jugadores no pueden estar tanto tiempo parados”.

“Yo cuando reclamaba volver era para no estar tanto tiempo parados. Competir vamos tener que competir en las condiciones que estamos. Puede ser una ventaja o no”, agregó.

Con un equipo que dará pelea

“Vamos a tratar de iniciar la competencia de la mejor manera posible, sin hacer mucho reparo en lo que ya ha sucedido y en el rival. Si entramos a la cancha pensando en la inactividad, directamente ni vayamos a jugar. Vamos a presentar un equipo que dará pelea y batalla, que no va a regalarle la iniciativa a San Pablo e intentaremos hacer lo nuestro, pero no nos vamos a hacer muchas preguntas”, sentenció el ganador entrenador riverplatense.

Por último, con respecto al viaje de su plantel a Brasil, donde la situación sanitaria también es muy delicada por la pandemia COVID-19, Gallardo indicó que “no tengo miedo. Nos están testeando todas las semanas. Tenemos que manejarnos en situaciones muy complejas, de cuidados, veremos sí podemos transitar esto. En otros lugares se ha podido hacer y espero que acá también se pueda hacer”.